Arbeiten für Radweg von Weinzierl bis zur Gemeindegrenze Wolfpassing abgeschlossen

Projekt des Miteinanders von Gemeinde und Land

St. Pölten (OTS) - Die Gemeinde Wieselburg-Land hat gemeinsam mit dem Bundesland Niederösterreich ein Radwegprojekt basierend auf Grundlage des Radbasisnetzes Wieselburg umgesetzt. Karl Moser, 2. Landtagspräsident, hat kürzlich die neue Fahrradstraße entlang der Landesstraße L 96 im Gemeindegebiet Wieselburg-Land offiziell für den Verkehr freigegeben. Ziel des Projektes ist es, die Radinfrastruktur zu verbessern bzw. attraktiver zu gestalten und die Verkehrssicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer zu erhöhen.

Die neue Fahrradstraße beginnt in der Kornfeldgasse im Ortsteil Weinzierl und führt entlang der ÖBB Strecke „Ruprechtshofen -Gresten“ westlich der Landesstraße L 96 bis zum Ortsteil Marbach. Dort endet die Fahrradstraße. Durch den Ortsteil Marbach ist eine 30 Stundenkilometer–Beschränkung geplant, da die gegebenen Straßenbreiten für die Umsetzung eines Radwegs nicht ausreichen. Rund 300 Meter nach der Ortsmitte beginnt die Fahrradstraße wieder und führt entlang der ÖBB Strecke „Ruprechtshofen - Gresten“ bis zur Gemeindegrenze Wolfpassing nahe der Firma Mosser.

Die Fahrradstraße wurde in einer Breite von drei Metern und mit einem beidseitigen Bankett von 0,5 Metern ausgeführt. Die Arbeiten für den rund drei Kilometer langen Radwegabschnitt wurden von der Firma PORR in einer Zeit von etwa drei Monaten durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 480.000 Euro, die vom Land Niederösterreich in Kombination mit Fördermitteln von klimaaktiv.mobil und der Gemeinde Wieselburg-Land getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

