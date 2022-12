32. Wiener Gemeinderat (3)

Wien (OTS/RK) - Im Anschluss an die Fragestunde wurde in der „Aktuelle Stunde“ zum Thema „Gravierende Missstände und SPÖ-Missmanagement im Gesundheits- und Pflegebereich gefährden die medizinische Versorgung der Wienerinnen und Wiener!“ debattiert. Eingebracht hatte das Thema die FPÖ.

Zu Wort meldete sich GR Maximilian Krauss, MA (FPÖ). Es gebe kein anderes Thema, das in Wien akuter behandelt werden müsse. Er sieht ein Totalversagen im Gesundheitssystem auf dem Rücken der Wiener*innen. Die Wartezeiten in den Ambulanzen betrügen oft Stunden, Behandlungen müssten sogar bei Kindern auf die lange Bank geschoben werden, es gebe Gangbetten. Ein besonders dramatisches Bild zeichne sich im Bereich der Psychiatrie ab. Ärztinnen und Ärzte zeigten der Politik mit Gefährdungsanzeigen, dass sie sich im Stich gelassen fühlen. Als Grund für die Situation vermutet Krauss unter anderem zu viel Bürokratie und zu wenig Pflegekräfte. Er forderte Konsequenzen vom zuständigen Stadtrat. Seine Politik sei lebensgefährdend. Schmutzkübelkampagnen“ gegen die Vertreter*innen der Ärzteschaft lehne er ab. Statt in der Booster-Kampagne sähe er das Geld lieber dort, wo es den Patient*innen zu Gute kommt. Die Direktion des Wiener Gesundheitsverbundes, Evelyn Kölldorfer-Leitgeb und Michael Binder, sei mit dem Stadtrat für die aktuelle Situation verantwortlich. Diese wären rücktrittsreif. Die Forderungen der FPÖ würden auf dem Tisch liegen: mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Geld für attraktivere Jobs und ein Wechsel an der politischen Spitze.

GR Dipl.-Ing. Dr. Stefan Gara (NEOS) sagte, dass selbstverständlich jede und jeder Wiener*in in den Wiener Spitälern bestens versorgt werde – trotz Pandemie, RS-Viren und einer starken Influenza-Welle. Natürlich sei das Personal in dieser Situation belastet. Für dessen Einsatz bedankte er sich. Auch Gara sieht die Personalengpässe und führte verschiedene Maßnahmen an, die helfen würden. So würden die neuen Erstversorgungsambulanzen und Primärversorgungszentren die Spitäler und das Personal entlasten. Und in Richtung der FPÖ sagte er: Pferdeentwurmungsmittel zu empfehlen, würde nicht helfen. Außerdem zitierte er aus einem Rechnungshofbericht: Die türkis-blaue Krankenkassenreform habe nicht, wie versprochen, eine Milliarde eingespart, sondern einen erheblichen Mehraufwand verursacht.

GRin Mag.a Barbara Huemer (GRÜNE) meinte, die Spitäler und Teile des Gesundheitssystems stünden vor dem Kollaps. Der Notbetrieb sei zum Normalbetrieb geworden. Die Unterscheidung zwischen Wiener Patient*innen und Patient*innen aus anderen Bundesländern sieht sie als unsolidarisch, ungerecht und nicht rechtens an. Als Hauptproblem nannte sie die Personalnot. Die Pensionierungswelle wäre absehbar gewesen, die Forderungen nach besserer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen wurden ignoriert. Ganz besonders schlimm empfindet sie die Unterversorgung in der Kinder- und Jugendgesundheit. Eltern seien verzweifelt. Es reiche nicht, Milliarden in die Infrastruktur zu stecken. Ganz wichtig sei es, die Arbeitsbedingungen und die Einkommen zu verbessern.

GRin Ingrid Korosec (ÖVP) betonte noch einmal die besorgniserregende Situation in Wiens Spitälern. Es sei Viertel nach Zwölf. Ein akuter Fall seien die Ausbildungsplätze, von denen ein Fünftel unbesetzt wäre. Die durchschnittliche Wartezeit für eine Hüft-Operation betrage 225 Tage. Die Wiener ÖVP fordere seit Jahren Reformen. Es würde schon etwas passieren, aber es dauere alles zu lang. So sollte die Sanierung der maroden Spitäler längst abgeschlossen sein. Zuletzt ging sie auf die Impfkampagne ein: Diese sehe sie – gerade als Frau – sehr kritisch.

Als nächster Redner trat GR Kurt Wagner (SPÖ) vor. Er beteuerte, dass jede Wienerin und jeder Wiener bestens versorgt würde. Er kam auf das Thema Ärzt*innen-Mangel zu sprechen, Beispiel Kinderärzt*innen: In Wien gäbe es 76 Kassenärzt*innen, 171 Wahlärzt*innen und 100 Kinderärzt*innen im Wiener Gesundheitsverbund. Die Kindernotdienste im AKH und im Krankenhaus Floridsdorf würden helfen, die Engpässe abzufedern. 2021 wurden 660.000 Menschen ambulant behandelt. Viele hätten auch im niedergelassenen Bereich behandelt werden können. Daher wäre es notwendig, dass der Bund in den niedergelassenen Bereich investiert. Das würde zu einer Entlastung in den Spitälern führen. Statt destruktiver Kritik wäre ein konstruktiver Beitrag nötig. Auch die Primärversorgungsambulanzen würden bei der Entlastung der Spitäler helfen. Die jüngste wurde gerade in Margareten eröffnet, vier weitere kämen Anfang 2023. Das seien Beiträge, die das Gesundheitssystem weiterbringen.

GR Wolfgang Seidl (FPÖ) erinnerte daran, dass die Stadtregierung den Menschen deutlich mehr Primärversorgungsambulanzen versprochen habe. Aktuell seien außerdem mehr als 800 Betten in den Wiener Spitälern gesperrt. Das liege unter anderem daran, dass der Wiener Gesundheitsverbund ein unattraktiver Arbeitgeber wäre. Als positives Beispiel erwähnte er Tulln, wo aktuell eine Kinderstation ausgebaut werde. Dass es in Wien nicht klappt, dafür sieht er die Führung des Wiener Gesundheitsverbundes verantwortlich und forderte dazu auf, diese Führung von ihren Aufgaben zu entbinden.

GR Mag. (FH) Jörg Konrad (NEOS) legte seinen Schwerpunkt auf den Pflegebereich. Niemand würde die Herausforderungen leugnen. Demografische Veränderungen würden den Bedarf an Pflegeleistungen erhöhen. Außerdem würde der Stellenwert der familiären Pflege abnehmen, die Ein-Personen-Haushalte würden mehr. Das führe zu einem Mehrbedarf – und zu personellen Engpässen.

Wien habe die Weichen gestellt, um auf diese Veränderungen zu reagieren. 9.000 Fachkräfte seien bis 2030 notwendig. Wien hat die Anzahl der Studienplätze auf 2.500 erhöht, 4.500 seien das Ziel. Abseits der akademischen Ausbildung auf der Fachhochschule biete die Initiative „Jobs Plus Ausbildung“ viele Chancen. Wien stellt 31,5 Millionen Euro Ausbildungsgeld zur Verfügung. Und: Es würden Menschen aus dem Ausland benötigt, die in diesem Bereich arbeiten. Da würde die FPÖ zum Beispiel mit der Indexierung des Kindergeldes dazu beitragen, solche Leute schwerer zu finden. Und auch die ÖVP habe mit dem Veto gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens ein Schlag gegen 30.000 Rumän*innen geführt, die in der Pflege arbeiten.

GRin Mag. Judith Pühringer (GRÜNE) reagierte auf die Ausführungen von Kurt Wagner: Es gebe natürlich kein Zaubermittel. Und das brauche es auch gar nicht: Die Infektionen im Winter würden zeigen, dass das System nicht funktioniere. Es wäre nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen worden. Spitzenzeiten müssten gut abgefedert sein. Die aktuelle Situation hätte man vorhersehen müssen. Das System sei gekippt, weil zu lange weggeschaut worden wäre. Die Forderungen: bessere Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitverkürzung, bessere Bezahlung, bessere Ausbildungsmöglichkeiten und bestmögliche Unterstützung für die Menschen im Gesundheitsbereich.

GRin Dr. Katarzyna Greco, MBA (ÖVP) legte ihren Fokus auf den Bereich der Pflege: Es gebe viel und schwere Arbeit, unerträgliche Arbeitsbedingungen, keine geregelten Arbeitszeiten, wenig Anerkennung und Gehalt. Es sei kein Wunder, dass die Pflegekräfte davonlaufen würden. Als Beispiel nannte sie die Patient*innenlenkung: Es müsste nicht jeder und jeder sofort in die Ambulanz. Die Digitalisierung biete da viele Möglichkeiten. Der Bund stelle für jede Pflegekraft ein Monatsgehalt mehr zur Verfügung. Es gab eine Ausweitung der Kompetenzen und Verbesserungen bei der 24-Stunden-Pflege. Das müsse man auch für Wien tun. Nur zusätzliche Ausbildungsplätze, das würde nicht reichen. Es brauche flexible Rahmenbedingungen und Arbeitszeiten für die Pflege. Es gehe nicht um Land oder Bund, sondern um ein Thema, das alle angehe.

GRin Dr. Claudia Laschan (SPÖ) reagierte auf die FPÖ, die das Thema ja eingebacht habe. Die versprochene Patient*innenmilliarde, die die zusammengelegte Gesundheitskasse hätte bringen sollen, gebe es nicht. Die neue Lösung sei mit einem Mehraufwand von 214 Millionen Euro teurer als der Vorgänger. Die Österreichische Gesundheitskasse sei für den niedergelassenen Bereich zuständig. Dieser werde immer schwächer – und Gegenmaßnahmen seien nicht in Sicht. Immer mehr Menschen würden ärztliche Behandlungen selber zahlen oder eben in die Krankenhäuser gehen. Sie ruft zur Zusammenarbeit auf. - (Forts.) obh

