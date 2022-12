Weihnachten mit Andy Marek auf W24!

Wien (OTS) - W24 zeigt am Heiligen Abend und am Christtag die Andy Marek Charity-Weihnachtsshow. Alle Jahre wieder: zum neunten Mal veranstaltete Stadionsprecher und Moderator Andy Marek die Weihnachtsshow „Andy Marek hilft“ für den guten Zweck. Der Wiener Stadtsender zeigt die dreieinhalbstündige Show am 24. und 25. Dezember im Weihnachtsprogramm. Zu Gast waren u.a. Amadeus-Award Gewinner Edmund, Kabarettist Stefan Haider, Tuchakrobatin Maria Gschwandtner, King & Potter, Star-Mentalist Alex Ray und Amelie Rica. Neben zahlreichen Tanz- und Gesangseinlagen reihten sich Vera Russwurm, Michael Schottenberg und TV-Satiriker Peter Klien zum Weihnachtstalk ein. Alle weiteren Infos zu Andy Mareks Charity Projekt finden sie unter www.andymarekhilft.at.

„Ich freue mich sehr, dass wieder so viele Menschen bei meiner Weihnachtsshow dabei waren. Ich möchte Menschen, denen es nicht so gut geht helfen und so wird wieder ein namhafter Betrag an Familien im Waldviertel gespendet!“, sagt Veranstalter Andy Marek.

„Die ‚Andy Marek hilft Show‘ ist ein Highlight in unserem W24-Weihnachtsprogramm! Zeichen des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft sind für uns gerade jetzt sehr wichtig“, sagt W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

„Menschen vor Weihnachten eine Freude zu machen, weihnachtliche Stimmung zu verbreiten und „Herzenswünsche“ zu erfüllen ist einfach großartig“, fügt Michael Kofler hinzu.

Die dreieinhalbstündige Show wird am 24.12. um 13:30 Uhr und am 25.12. um 19:30 Uhr auf W24 ausgestrahlt www.w24.at.

Über W24 – Ich bin dabei!

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. www.w24.at

Rückfragen & Kontakt:

W24 - Ich bin dabei!

Mag. Daria Auspitz

+43 1 367 83 70-440

daria.auspitz @ w24.at

www.w24.at