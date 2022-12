FPÖ – Nepp: Masken- und Testzwang in Wiener Schule ist schikanös

Lasst unsere Kinder in Ruhe!

Wien (OTS) - „Die Wiedereinführung der Masken- und Testpflicht in einer Volksschule in Wien Liesing ist eine reine Schikane gegenüber den Schülerinnen und Schülern. Es ist völlig inakzeptabel, dass nur im roten Wien sukzessive Corona-Zwangsmaßnahmen weitergeführt bzw. verschärft werden. Tatsache ist, dass auch die Maskenpflicht in den Öffis nichts gebracht hat. Die SPÖ-Wien will mit ihrem gescheiterten Corona-Regime lediglich von den desaströsen Zuständen im Wiener Gesundheitssystem ablenken“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

Nepp verweist darauf, dass die jahrelange Maskentragerei die Infektionswellen bei Kindern hinausgezögert hat und diese jetzt mit voller Wucht getroffen werden. „Lasst endlich unsere Kinder in Ruhe“, so der Wiener FPÖ-Obmann, der die sofortige Aufhebung der Maskenpflicht in der betroffenen Schule fordert.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at