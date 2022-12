OeAD begrüßt Forschungs-, Technologie- und Innovations-Pakt 2024–2026

Fünf Mrd. Euro schaffen Planungs- und Finanzierungssicherheit für Forschungs- und Fördereinrichtungen

Wien (OTS) - Forschung, Technologie und Innovation hat eine zentrale Bedeutung, wenn es darum geht Herausforderungen wie die Klima- und Energiekrise zu meistern. Der FTI-Pakt operationalisiert die Ziele und Handlungsfelder der FTI-Strategie 2030 und definiert strategische forschungs- und innovationspolitische Schwerpunkte. Der OeAD – Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung, ist eine von mehreren Einrichtungen des Bundes, die sich für die Umsetzung der Strategie verantwortlich zeichnen.

„Die Bundesregierung gibt mit den ambitionierten und konkreten Zielen ein starkes und richtungsweisendes Bekenntnis für die Bedeutung von Forschung, Technologie und Innovation. Internationale Zusammenarbeit ist dafür eine im Pakt ebenso hervorgehobene Grundvoraussetzung wie die Stärkung des Vertrauens in und Interesse an Wissenschaft. Der OeAD unterstützt hierbei mit der Förderung von internationalen, aber auch nationalen Kooperationen zwischen unterschiedlichen Partnern“, betont OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice, anlässlich des im heutigen Ministerrat beschlossenen FTI-Pakts.

