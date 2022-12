Korosec/Greco: Besorgniserregende Zustände in den Wiener Spitälern

System steht an der Kippe – Hacker muss Verantwortung wahrnehmen

Wien (OTS) - „Die Zustände in den Wiener Spitälern sind besorgniserregend. Bestimmte Worte wie Überlastung, Bettensperren, OP-Verschiebungen und Gangbetten stehen an der Tagesordnung. Das System steht an der Kippe. Grund dafür ist ein absolutes Organversagen“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec in der heutigen Aktuellen Stunde. Als drastisches Beispiel führte Korosec an, dass die durchschnittliche Wartezeit für eine Hüftoperation in den Wiener Gemeindespitälern 225 Tage betrage.



Grund für die aktuellen Zustände sei vor allem auch der Notstand im Bereich der Pflege. „Keine geregelten Arbeitszeiten, wenig Gehalt. Dann ist es nicht weiter verwunderlich, wenn hier viele regelrecht weglaufen“, so Gemeinderätin Kasia Greco. Der Bund habe in diesem Zusammenhang ein starkes Zeichen mit der Pflegereform gesetzt „Rot-Pink ist jetzt dran für eine flexible Gestaltung der Rahmenbedingungen zu sorgen. Denn nur zusätzliche Ausbildungsplätze werden nicht ausreichen“, so Greco weiter.

Seit Jahren werden Reformen in Wien verschlafen. “Stellen Sie sich der Verantwortung und beheben sie diese schweren Systemmängel. Die Mitarbeiter und die Patienten verdienen sich die besten Rahmenbedingungen“, so Korosec abschließend in Richtung Stadtrat Hacker.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at