Ofenauer: Neue Mehrzweckhubschrauber stärken Österreichs Luftstreitkräfte

Erster „Leonardo“ aus Italien geliefert - Beschaffung von weiteren 18 Hubschraubern ist nächster Schritt für ein modern ausgerüstetes Bundesheer

Wien (OTS) - „Die neuen Mehrzweckhubschrauber stärken unsere Luftstreitkräfte und leisten einen weiteren Beitrag für ein modern ausgerüstetes Bundesheer“, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer anlässlich der heutigen Übergabe des ersten "Leonardo AW169" aus Italien an die Republik Österreich. Ofenauer weiter: „Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat mit der Beschaffung dieser leistungs- und einsatzstarken Hubschrauber den richtigen Kurs für die Bewältigung der Herausforderungen an das Heer gesetzt. Nun zieht sie nach dem Kauf von 18 Stück die Option auf weitere 18 ‚Leonardo‘-Hubschrauber. Damit wird diese letztendlich 36 Hubschrauber umfassende Flotte eine große Bandbreite an Einsatzprofilen erfüllen – vom Transport über die Luftaufklärung bis hin zu Löscharbeiten bei Waldbränden und Gebirgsflügen.“

Das erhöhte Verteidigungsbudget – so wird es in den kommenden vier Jahren Mittel in Höhe von 16 Milliarden für das Heer geben – ermögliche die Handlungsräume für die Beschaffung von notwendigem Gerät und Ausrüstung. „Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ist eine Signalgeberin für ein zeitgemäß ausgerüstetes sowie handlungsbreites und verteidigungsfähiges Bundesheer. Den eingeschlagenen Weg werden wir auch weiterhin gemeinsam fortsetzen“, sagt der ÖVP-Abgeordnete abschließend. (Schluss)

