ORF-Filmpremieren rund um Weihnachten: Mit Harrison Ford durch die Wildnis und mit Angelina Jolie in die Feenwelt

Ab 25. Dezember in ORF 1: „Ruf der Wildnis“, „Little Women“, „Maleficent 2 – Mächte der Finsternis“ & „Emma“

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 25. Dezember 2022, folgt Harrison Ford um 20.15 Uhr in ORF 1 dem „Ruf der Wildnis“: In der ORF-Premiere des Abenteuerfilms nach dem gleichnamigen Roman von Jack London steht der Bernhardinermischling Buck im Mittelpunkt: Im Jahr 1890 befindet sich Amerika im Goldrausch. Der ungestüme Hund ist das sorglose Leben bei seiner Familie im sonnigen Kalifornien gewohnt, als er eines Tages gefangen und nach Alaska verschleppt wird. In der eisigen Welt muss er sich als Schlittenhund im Rudel des Postboten Perrault (Omar Sy) bewähren, bevor er an der Seite des Goldgräbers John Thornton (Harrison Ford) zu gefährlichen Abenteuern in die Wildnis aufbricht. Mit Harrison Ford (John Thornton), Omar Sy (Perrault), Cara Gee (Françoise), Dan Stevens (Hal), Karen Gillan (Mercedes), Bradley Whitford (Richter Miller), Colin Woodell (Charles) u. a. Regie: Chris Sanders.

Gleich danach – um 21.50 Uhr – steht mit „Little Women“ die hochkarätig besetzte Neuverfilmung des autobiografischen Klassikers von Louisa May Alcott auf dem Programm: Vier Schwestern sind Mitte des 19. Jahrhunderts im Erwachsenwerden – Jo (Saoirse Ronan), Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) und Beth (Eliza Scanlen). Die Gesellschaft erwartet, gut verheiratet zu werden. Jo will jedoch ihr Leben ungebunden und selbstbestimmt als Schriftstellerin führen. Und das, obwohl ihr Theodore Laurence (Timothée Chalamet), ein Freund der Familie, seine Liebe gesteht. Regisseurin Greta Gerwig („Lady Bird“) inszenierte modern und schwungvoll den Streifen, der neben fünf weiteren Nominierungen einen Oscar für die Kostüme erhielt. Es spielen weiters Meryl Streep, Laura Dern u. v. a.

„Maleficent“ ist wieder da: In der bildgewaltigen Fortsetzung des Fantasyfilms schlüpft Angelina Jolie in der ORF-Premiere „Mächte der Finsternis“ am 26. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 1 ein weiteres Mal in die Rolle der dunklen Fee. Als deren Ziehtochter Prinzessin Aurora (Elle Fanning) den Kronprinzen des benachbarten Menschenreichs heiraten will, ist ihrer zukünftigen Schwiegermutter Königin Ingrith (Michelle Pfeiffer) jedes Mittel recht, um diese Ehe zu verhindern. Sie riskiert gnadenlos einen Krieg zwischen Feen und Menschen. Regie führte Joachim Rønning.

In der Neu-Adaption des Jane-Austen-Klassikers lebt „Emma“ als wohlhabende junge Dame auf dem Anwesen ihres Vaters und liebt es, andere zu verkuppeln. Allerdings stiftet sie in Sachen Liebe öfter Chaos – in der ORF-Premiere am Dienstag, dem 27. Dezember, um 23.05 Uhr in ORF 1. Unter der Regie von Autumn de Wilde spielen Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth, Miranda Hart, Josh O'Connor u. a.

