Museen zu Weihnachten und eine Finissage mit Versteigerung

Stadtsaal Mistelbach, Museum Traiskirchen und Museum Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Donnerstag, 22. Dezember, findet ab 18 Uhr im Stadtsaal Mistelbach die Finissage der Ausstellung „Seiltänzer“ statt, die junge Künstlerinnen der Mittelschule Mistelbach im Rahmen der 44. Internationalen Puppentheatertage gestaltet haben. Dabei werden die luftigen Seiltänzer, die seit Oktober im Foyer des Stadtsaals in schwindelerregender Höhe tanzen, zugunsten einer Kunstreise der Schülerinnen nach Italien versteigert. Nähere Informationen beim Fachbereich Kultur der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-4300 bzw. www.puppentheatertage.at.

Im Museum Traiskirchen steht am Samstag, 24. Dezember, von 9 bis 13 Uhr „Warten auf das Christkind“ mit dem Kasperl und der Geschichte „Das Rätsel um das goldene Kuvert“ auf dem Programm. Nähere Informationen beim Museum Traiskirchen unter 0664/2024197, e-mail info @ museum-traiskirchen.at und www.museum-traiskirchen.at.

Eine gute Gelegenheit, auf das Christkind zu warten, bietet am Samstag, 24. Dezember, auch das Museum Niederösterreich in St. Pölten, wo eine Kreativstation von 9 bis 13 nicht nur das Warten auf die Bescherung verkürzt, sondern auch die Chance eröffnet, letzte Geschenke zu basteln. Sonderöffnungszeiten in den Weihnachtsferien gibt es überdies am Samstag, 31. Dezember, von 9 bis 13 Uhr und am Montag, 2. Jänner 2023, von 9 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 25., und Montag, 26. Dezember, sowie am Sonntag, 1. Jänner 2023, bleibt das Haus geschlossen. Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

