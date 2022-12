AstraZeneca: Weihnachtspakete für bedürftige Kinder in Österreich

Volunteering Days schenken Hoffnung in herausfordernden Zeiten

Wien (OTS) - Bereits zum vierten Mal in Folge spendete AstraZeneca an die Organisation ADRA und somit direkt an sozial benachteiligte Kinder über 50 Weihnachtspakete. Hauben, Handschuhe, Hygieneprodukte sowie Spiel- und Bastelsachen wechselten so die Besitzer:innen. Diese Aktion ist Teil und zugleich Abschluss der jährlichen Volunteeringaktivitäten des Unternehmens. Um auch der Umwelt Gutes zu tun, wurden die von AstraZeneca „erlaufenen“ Kilometer beim MedUni Wien-Krebsforschungslauf in 2.300 Bäume „umgewandelt“ und im Zuge eines Aufforstungsprogrammes gepflanzt. +++

Die „Volunteering Days“ sind Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von AstraZeneca und somit auch Teil der gelebten Unternehmenskultur. Über 150 Mitarbeitende beteiligten sich dieses Jahr daran, für die Organisation ADRA selbst Weihnachtspakete zu schnüren und diese gesammelt an bedürftige Kinder zu übergeben. Aufgrund des großen Zuspruches fand die Aktion bereits zum vierten Mal statt. „Wir wollen mit unseren Aktivitäten der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich wieder mit viel Elan und Freude daran gemacht, die Pakete zusammenzustellen. So dürfen sich einige Kinder über ein Geschenk freuen. denn aufgrund der äußeren Krisen nimmt leider auch die soziale Ungleichheit zu. Mit unserem Engagement wollen wir einen Beitrag dazu leisten, die Not ein wenig zu lindern“, so Filippo Fontana, Geschäftsführer von AstraZeneca Österreich. Darüber freut sich auch Marcel Wagner, Geschäftsführer der ADRA: „Wir freuen uns sehr über den Einsatz der Mitarbeitenden von AstraZeneca, der es möglich gemacht hat, dass wir wieder vielen Kindern eine Freude machen können. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist es nicht selbstverständlich, auch für andere da zu sein und etwas für andere zu tun. Dafür danken wir.“

Nachhaltigkeit als Teil der Firmen-DNA: 2.300 neu gepflanzte Bäume für den „AstraZeneca Wald“

Ein weiterer Bestandteil der Volunteering-Aktivitäten der Mitarbeitenden ist ein gemeinsames Bewegungswochenende, das jeweils Anfang Oktober stattfindet. In dieses ist auch die Teilnahme am Krebsforschungslauf der MedUni Wien integriert. Die heuer am Bewegungswochenende „ergangenen“ oder „erlaufenen“ 260 Kilometer wurden der Umwelt gewidmet, in Euro gegengerechnet und in ein Aufforstungsprogramm investiert. So konnten mit den 260 Kilometern rund 2.300 neue Bäume für den „AstraZeneca Wald“ gepflanzt werden.

Mehr Infos über den „AstraZeneca Wald“:

https://tree-nation.com/profile/astrazeneca-osterreich-gmbh

Weitere Infos über die ADRA: www.adra.at





