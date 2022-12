NEOS Wien/Bakos: Erhöhte Förderungen für Kinder- und Jugendarbeit 2023 werden beschlossen

Wien (OTS) - Mit einer Erhöhung des Gesamtbudgets von rund 9% gegenüber dem Vorjahr werden im heutigen Wiener Gemeinderat zahlreiche Förderungen für Wiener Kinder- und Jugendvereine für das Jahr 2023 beschlossen.



„Eine wichtige Maßnahme, um in diesen schwierigen Zeiten angesichts multipler Krisen die Kinder- und Jugendarbeit bestmöglich zu unterstützen und die notwendigen Ressourcen bereitzustellen. Denn jeder Cent, den wir damit nachhaltig in jene investieren, die es als vulnerable Gruppe am meisten benötigen, ist ein gut angelegter“, sagt NEOS Wien Jugendsprecherin Dolores Bakos.

„Auch die Förderung der Wiener Kinder – und Jugendorganisationen, die tagtäglich wichtige Arbeit leisten, wird heute verabschiedet und anders als dies von manch einer Fraktion fälschlich behauptet wurde nicht gekürzt. Durch den bereits im letzten Jahr beschlossenen transparenten Förderschlüssel mit eigens festgelegten Indikatoren ist nachvollziehbar welche Organisation warum wieviel an Förderungen erhält.“, so Bakos abschließend.

Die Stadt Wien investiert 2023 insgesamt über 40 Mio. EUR in die Kinder – und Jugendarbeit.

