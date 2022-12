Franz Posch präsentiert „Mei liabste Weihnachtsweis“

Am 24. Dezember um 21.55 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Duft von Weihrauch, Christbaum und Keksen, das Gefühl des Innehaltens, von Wärme und Behaglichkeit und die Klänge der „Liabsten Weihnachtsweis“ gehören zum Heiligen Abend dazu. Auch dieses Jahr lädt Franz Posch für die Sendung im Rahmen von LICHT INS DUNKEL am Samstag, dem 24. Dezember 2022, um 21.55 Uhr in ORF 2 Musikerinnen und Musiker ein, die weihnachtliche Volksweisen und besinnliche Lieder zum Besten geben. In „Mei liabste Weihnachtsweis“ werden Musikwünsche aus der ganzen Welt erfüllt – Franz Posch schickt ein bisschen Tiroler Weihnacht weit über Österreich hinaus. Hochkarätige Volksmusik und wunderbare Bilder aus dem winterlichen Tirol sorgen am Heiligen Abend vor der Christmette für einen stimmungsvollen Ausklang.

Die Gruppen bei „Mei liabste Weihnachtsweis“:

Tyrolean Brass: Eine Vereinigung von fünf Tiroler Spitzenmusikern, die trotz Stationen als Orchestermusiker, freiberufliche Musiker und Instrumentalpädagogen Tirol als ihren Lebensmittelpunkt gewählt haben. Da den Musikern die traditionelle Musik ein Anliegen ist, besteht ein Gutteil ihres Repertoires aus alten Volksweisen.

Mudogmusig: Die Mudogmusig besteht aus fünf jungen Musikantinnen aus dem Tiroler Unterland und Osttirol. Sie musizieren in typischer Saitenmusikbesetzung mit Hackbrett, Harfe, Zither, Gitarre und Kontrabass und feilen gerne an traditionellen Stücken sowie Arrangements für Stubenmusik mit Harmonika. Beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb 2022 wurde der Mudogmusig das Prädikat „Ausgezeichnet“ verliehen.

Wiltener Holzbläser: Die Wiltener Holzbläser haben sich aus der Stadtmusikkapelle Wilten in Innsbruck formiert. Zur besonderen Holzbläserbesetzung mit Oboe, Flöte, Klarinette und Fagott gesellen sich Harfe sowie Kontrabass. Die für diese Besetzung eigens geschriebenen und arrangierten Stücke spielen die Musikantinnen und Musikanten am liebsten im Advent und zu Weihnachten.

Inso Drei: Den drei Damen aus Südtirol ist das Singen schon in die Wiege gelegt worden. Kein Wunder also, wenn ihr Gesang wie selbstverständlich klingt. Die Sängerinnen werden von Otto Delago auf der Gitarre begleitet.

„Mei liabste Weihnachtsweis“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Tirol. Weitere Informationen zu den Musikgruppen, die gemeinsam mit Franz Posch die Volksmusikwünsche des Publikums erfüllen, sind auf tirol.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at