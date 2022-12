FPÖ – Reifenberger: „ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner ist die Totengräberin des Heeresgeschichtlichen Museums!“

„Mit Christian Ortner verliert das HGM einen international anerkannten Militärhistoriker!“

Wien (OTS) - „ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner ist die Totengräberin des Heeresgeschichtlichen Museums.“ Mit diesen Worten kommentierte heute der Vorsitzende des parlamentarischen Verteidigungsausschusses und FPÖ-Wehrsprecher NAbg. Volker Reifenberger die Bestellung von Georg Hoffmann zum neuen Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM).

„Die Nichtverlängerung des von der Berufungskommission als im höchsten Ausmaß geeignet beurteilten Direktor Christian Ortner ist augenscheinlich ein lupenreiner Bauchfleck Tanners vor dem grünen Koalitionspartner und ein erster Schritt zur Zusammenlegung des HGM mit dem Haus für Geschichte Österreich, der früheren beruflichen Heimat des neuen Direktors. Mit dieser Bestellung hat die Ministerin dem HGM einen schweren und nachhaltigen Schaden zugefügt“, kritisierte Reifenberger und weiter: „Aber dieses Verhalten der ÖVP war eigentlich zu erwarten, da davor schon Platter als Verteidigungsminister der Totengräber der Miliz war.“

„Seit 2019 war Georg Hoffmann anscheinend nicht mehr in einem Museum beschäftigt. Warum wohl hat das Haus der Geschichte Österreich auf Hoffmann verzichtet, wenn er doch so gut für eine derartige Funktion geeignet ist? Was war danach? Es wurde sehr still um diese Person, umso mehr rücken nun die Gutachten der Bewertungskommission, des Beirats des Heeresgeschichtlichen Museums, sowie der externen Personalberatungsfirma ins öffentliche Interesse. Dies werden wir nachdrücklich hinterfragen, da nun der Eindruck entsteht, dass nicht der bestgeeignete, sondern wieder einmal ein ÖVP-Günstling versorgt wurde“, so Reifenberger.

„Auf alle Fälle verliert das Heeresgeschichtliche Museum mit Brigadier HR Mag. Dr. Christian Ortner einen international anerkannten Militärhistoriker“, betonte der FPÖ-Wehrsprecher.

