Weihnachtsgottesdienste finden: Katholische Kirche bietet Online-Hilfe

Insgesamt 15.000 Gottesdienste können österreichweit zu Weihnachten und Neujahr via App und Website abgefragt bzw. gesucht werden

Wien (KAP) - Der Besuch eines Gottesdienstes gehört für viele Österreicherinnen und Österreicher weiterhin zum weihnachtlichen "Pflichtprogramm". Sie können dabei allein in den Tagen zwischen dem 24. und 26. Dezember aus rund 10.000 Gottesdiensten bzw. liturgischen Angeboten in ganz Österreich wählen: Vom Turmblasen über die Kinderkrippenfeier bis hin zur Christmette. Wer zudem nach Angeboten "zwischen den Jahren" sucht bzw. nach Jahresschlussandachten o.ä., für den stehen weitere rund 5.000 Gottesdienste zur Auswahl. Die Katholische Kirche in Österreich hat auch heuer wieder all diese liturgischen Angebote gesammelt und übersichtlich via App oder Website aufbereitet.

Die komfortabelste Suchmöglichkeit bietet dabei die "Glauben.Leben"-App der katholischen Kirche (www.glaubenleben.at). Sie bietet die Möglichkeit der genauen Verortung und Anzeige von Gottesdiensten in der jeweiligen Umgebung. Auch kann nach speziellen Gottesdienstarten gefiltert werden und der Gottesdienst dann auch gleich in den eigenen Kalender übertragen werden. Auch andere bewährte Services stehen wieder zur Verfügung, wie eine Beten-Funktion, über die man ein virtuelles Gebetsnetz spannen kann, ein Heiligenkalender und das jeweilige Tagesevangelium bzw. die Tageslesungen.

Online funktioniert die Abfrage auch via www.weihnachtsgottesdienste.at. Die dortige Suchfunktion bietet ebenfalls die Möglichkeit der Filterung nach spezielles Gottesdienstarten bzw. -angeboten und eine Standort-basierte Abfrage.

Wer Gottesdienste medial mitfeiern möchte, der findet auf www.gottesdienst.at entsprechende Informationen. Die Website informiert über die Gottesdienstübertragungen in TV, Radio und Internet in den kommenden Festtagen. Ergänzt wird das Angebot durch Informationen über die jeweilige Feiergemeinde und ein Archiv, über das frühere Gottesdienste aus den Mediatheken abrufbar sind.

Verantwortlich für diese Web-Projekte ist das Medienreferat der Bischofskonferenz in Kooperation mit allen katholischen Diözesen Österreichs.

