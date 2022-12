Bundesbäuerin und Abg.z.NR Irene Neumann-Hartberger: Bäuerinnen leisten rund um Weihnachten Großartiges

Verdienen Unterstützung durch Familie und hohes Maß an Wertschätzung

Wien (OTS) - "Gerade in den Tagen rund um Weihnachten sind Frauen einer Mehrfachbelastung ausgesetzt. Ein Großteil der vorweihnachtlichen Organisationsarbeit, die Kinderbetreuung und andere familiäre Verpflichtungen bleiben überwiegend an den Frauen der Familien hängen. Sehr viele Aufgaben müssen dann meist in Vereinbarkeit mit Job und anderen Tätigkeiten bewältigt werden. So wird aus der besinnlichen Weihnachtszeit schnell eine belastende Herausforderung", erklärt Bundesbäuerin und Abgeordnete zum Nationalrat Irene Neumann-Hartberger.

"Auch unsere Bäuerinnen auf den landwirtschaftlichen Betrieben sind rund um Weihnachten besonders gefordert, da sie zu einer Berufsgruppe gehören, die ihre Arbeitsleistung auch an den Weihnachtsfeiertagen verrichten muss. Es wird oft vergessen, dass Tiere im Stall an 365 Tagen im Jahr versorgt werden müssen. Zudem ermöglichen die bäuerlichen Direktvermarkter:innen den Konsument:innen bis hin zum Heiligen Abend Zugang zu hochwertigen, regionalen Lebensmitteln", betont Neumann-Hartberger und weist auf das überproportionale Arbeitspensum auf den landwirtschaftlichen Betrieben rund um Weihnachten hin.

"Vor allem die Frauen leisten hier wirklich Großartiges und tragen somit wesentlich zum betrieblichen Erfolg bei. Sie verdienen dafür einerseits tatkräftige Unterstützung durch den Familienkreis und andererseits ein hohes Maß an Wertschätzung und Anerkennung in der Gesellschaft", plädiert Neumann-Hartberger abschließend. (Schluss)

