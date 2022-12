Warten aufs Christkind u. a. mit „Kasperl“, „Aschenbrödel“, „Kung Fu Panda“ und „Grinch“

Am 24. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - ORF 1 verkürzt am Samstag, dem 24. Dezember 2022, ab 7.45 Uhr mit zauberhaften Animationsfilmen, abenteuerlichen „Kasperl“-Geschichten und Kinderfilmklassikern die unendlich lange Zeit bis zur Bescherung:

Schon um 7.45 Uhr heißt es bei Kasperl & Buffi „1, 2, 3 – Weihnachtszauberei“, wenn eine Ausgabe des österreichischen Kinder-TV-Klassikers „Servus Kasperl“ auf dem Programm steht:

Ausgerechnet zu Weihnachten entführt Tintifax den kranken Kasperl, bringt ihn in den Wald und will ihn auch noch verzaubern. Buffi bleibt nicht viel Zeit, um seinen Freund zu retten.

Nachdem das letzte Kästchen im „OKIDOKI Adventkalender“ (8.10 Uhr) geöffnet wird, ist mit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (8.15 Uhr) die tschechisch-deutsche Märchenverfilmung aus dem Jahr 1973 zu sehen.

Auf nach Schweden gehts mit dem Kinderfilm „Michel in der Suppenschüssel“ nach einer Erzählung von Astrid Lindgren (9.40 Uhr), bevor Panda Po als neu erwählter Drachenkrieger im Animationsabenteuer „Kung Fu Panda“ die Furiosen Fünf zur Verzweiflung bringt (11.10 Uhr). Mantel und Degen schwingend kämpft sich danach „Der gestiefelte Kater“ (12.30 Uhr) durch den gleichnamigen Film – passend zum Kinostart der Fortsetzung mit dem Titel „Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch“.

Herrlich böse treibt „Der Grinch“ – mit der Stimme von Otto Waalkes – um 13.50 Uhr sein Unwesen, um den Whos das Weihnachtsfest zu stehlen. Gleich danach stürmen schließlich Tiere aller Art die Bühne und rocken in „Sing“ (15.05 Uhr) das Haus, um ein baufälliges Theater zu retten.

„ZIB Zack Mini“-Weihnachtsspecial am 23. Dezember

Bereits am Freitag, dem 23. Dezember, verbreitet ein „ZIB Zack Mini“-Weihnachtsspecial Vorfreude: Bei der Kindernachrichtensendung wird es um 6.00 bzw. 8.15 Uhr in ORF 1 sowie via ORF.at dabei schön weihnachtlich und festlich. Die Moderatorinnen Fanny Stapf, Esther Csapo und Lena Großmann haben sich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, wie die Kinder Weihnachten und ihre Ferien verbringen. Die „ZIB Zack Mini“ geht auch den Fragen nach, wie Weihnachtsmärkte überhaupt entstanden sind und wie nachhaltige Christbäume funktionieren. Eine Sendung mit Weihnachtsbeleuchtung, Kinderpunsch und viel Bling-Bling.

Noch mehr Programm für die jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer am 25. und 26. Dezember in ORF 1

Auch am Sonntag, dem 25. Dezember, erlebt Kasperl ein Abenteuer:

Diesmal muss er gemeinsam mit Hopsi „Schicki, die Lebkuchenmaus“ auf den richtigen Weg bringen (8.15 Uhr). Ottfried Preußlers „Kleine Hexe“ (Karoline Herfurth) schwingt sich um 8.40 Uhr in der Verfilmung des Kinderbuchklassikers auf ihren Besen, um endlich auch einmal bei der Walpurgisnacht dabei sein zu können. Nach „Michel muss mehr Männchen machen“ (10.15 Uhr) startet Dick van Dyke in dem Filmklassiker „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ aus dem Jahr 1968 zu einer abenteuerlichen Reise im Wunderauto, das nicht nur fahren, sondern auch schwimmen und fliegen kann! Emily Blunt kehrt schließlich um 14.05 Uhr nach Jahrzehnten als Mary Poppins zur Familie Banks zurück – in dem hochkarätig besetzten Musical „Mary Poppins’ Rückkehr“.

Am Montag, dem 26. Dezember, startet Kasperl um 7.45 Uhr „Die Herbertsuche“, bevor in „Michel bringt die Welt in Ordnung“ (8.10 Uhr) Magd Lina von ihren Zahnschmerzen befreit werden muss. In der ORF-Premiere der Kinderbuchverfilmung „Engel – Wenn Wünsche wahr werden“ (9.45 Uhr) ändert sich das Leben einer schüchternen Elfjährigen schlagartig, als sie eine magische Taschenuhr findet, die alle Wünsche erfüllen kann. Um 11.10 Uhr heißt es „Findet Dorie“ in der gleichnamigen Fortsetzung des Animationsabenteuers „Findet Nemo“:

Diesmal ist die ultra-vergessliche Dorie – mit der Stimme von Anke Engelke – verschwunden und Nemo und Marlin starten eine Rettungsaktion. Fabelhafte Unterhaltung garantiert auch „Zoomania“ (12.40 Uhr): In dem Oscar-prämierten Animationsfilm hat Armin Assinger einen stimmlichen Auftritt als diebisches Wiesel!

