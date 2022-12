Industrie: 3-jährige Finanzierung von Forschung, Technologie und Innovation stellt wichtige Weichen

Industrie bleibt bei Forschung und Entwicklung trotz Krise auf Kurs

Wien (OTS) - Der heute im Ministerrat beschlossene FTI-Pakt zur Forschungsfinanzierung des BMBMWF, BMK und BMAW für den Zeitraum 2024-2026, setzt inhaltlich auf Kontinuität wie auch auf Neues und zeigt einen wegweisenden Wachstumspfad.

Der Pakt festigt die Planungs- und Finanzierungssicherheit für die nationale Forschungsförderung und „deckt, abgeleitet von den Zielsetzungen der FTI-Strategie 2030, aus heutiger Sicht wichtige Handlungsfelder und Schwerpunkte für Forschung, Technologie und Innovation ab“, so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV). Verstärkt wird die Exzellenz in der Grundlagenforschung, die strategische Nutzung europäischer Initiativen, internationale Kooperation und Vernetzung, die angewandte Forschung zur Bewältigung großer Herausforderungen unserer Zeit sowie die Wichtigkeit des Zukunftsthemas Innovationsnachwuchs.

Sehr erfreut zeigt sich Neumayer über das Bekenntnis zur fortgesetzten Umsetzung der Technologieoffensive, mit der der wichtigen Rolle der angewandten Forschung Rechnung getragen wird. Der globale Technologiewettstreit intensiviert sich geradezu rasant. Es gilt daher mehr denn je, jetzt Weichenstellungen für wichtige Zukunftsinvestitionen vorzunehmen und mit konsequentem Ausbau von Technologiekompetenz für Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz des Standorts Österreich zu sorgen. Die Technologieoffensive muss sowohl vorhandene Technologieschwerpunkte, Schlüsseltechnologien und -sektoren stärken, als auch themenoffene Forschung – wie insbesondere im Rahmen der FFG-Basisprogramme – sicherstellen.

„Die Industrie bleibt in Forschung und Entwicklung trotz Krisenzeiten auf Kurs, mit einem Trend zur Steigerung“, betont der IV-Generalsekretär, „insbesondere in konjunkturschwachen Zeiten ist FTI ein wichtiger Wachstumsimpuls für die Zukunft“.

Gerade jetzt, in Zeiten eines besonders hohen Marktdrucks und einer Verschärfung des internationalen Technologiewettlaufs, kommt es darauf an, wo Europa zuletzt die Nase vorne hat. Tempo und agiles Handeln ist angesagt. Es gilt daher schon im kommenden Jahr, weitere wichtige Weichen zu stellen. „Wichtig ist, Maßnahmen zur Technologieentwicklung konsequent fortzuführen und auszubauen. Daher wird auch der künftig vorgesehene FTI-Rat eine wichtige Radarfunktion für technologische Entwicklungen vor dem Hintergrund geopolitischer Herausforderungen haben müssen, denn eine schlagkräftige Technologiepolitik ist strategischer Schlüssel für unsere Zukunft!“, so Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Marlena Mayer

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2315

marlena.mayer @ iv.at

https://www.iv.at/medien