Wölbitsch/Zierfuß ad VHS: Hat Wiederkehr eine „Notkompetenz“ gezogen?

Keine Antwort, ob Geld an VHS noch vor Beschluss geflossen ist – Wo ist die Transparenz?

Wien (OTS) - „Anstatt für die notwendige Aufklärung bei den Volkshochschulen zu sorgen, bleibt vor allem eine wesentliche Frage seitens des verantwortlichen Stadtrats Wiederkehr wieder einmal unbeantwortet“, so Klubobmann Markus Wölbitsch angesichts der heutigen Fragestunde im Wiener Gemeinderat.



So habe Wiederkehr auf eine entsprechende Zusatzfrage verlautbart, dass man dieses „Rettungspaket“ im nächsten Jahr dem Ausschuss bzw. dem Gemeinderat vorlegen werde. Wann das Geld fließen werde, oder ob es sogar schon geflossen ist, sei jedoch nicht beantwortet worden. „Wir erwarten uns volle Aufklärung statt halber Antworten seitens der selbsternannten „Transparenzpartei“ NEOS in diesem nächsten SPÖ-Finanzskandal“, so Bildungssprecher Gemeinderat Harald Zierfuß.



Im Raum stehe der Vorwurf, dass Wiederkehr eine „Notkompetenz“ gezogen habe und die Volkshochschulen bereits über Umwege mit dem nötigen Geld versorgt wurden. „Dieser Finanzskandal nimmt immer größere Ausmaße an. Hier ist endlich eine umfassende Aufklärung vonnöten anstatt weiterhin alles zu vertuschen“, so Wölbitsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at