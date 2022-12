Ungebremster Anstieg der Breitbandnutzung von 2021 auf 2022: Österreicher:innen verbrauchen immer mehr Datenvolumen

RTR Internet Monitor mit aktuellen Marktzahlen für das 2. Quartal 2022 soeben veröffentlicht

Wien (OTS) - Im 2. Quartal wurden Datenvolumina im Ausmaß von 1.357 Petabyte über festes Breitband und 851 Petabyte über mobiles Breitband konsumiert. Verglichen mit dem 2. Quartal 2021 ist das ein Plus von 3,5 Prozent in der Kategorie festes Breitband und 14,4 Prozent über mobiles Breitband. „Der Anstieg hält weiter an: Für das Jahr 2022 schätzen wir den Verbrauch des Datenvolumens auf insgesamt ca. 5.700 Petabyte bei Breitbandnutzung im Festnetz und 3.500 Petabyte im Bereich mobiles Breitband. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 6 % in Festnetzen und 12 % in Mobilnetzen“, nennt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, Zahlen aus dem soeben veröffentlichten RTR Internet Monitor. „Die Gründe für anhaltend steigende Nutzungsraten beim Datenvolumen sind vielfältig und liegen auf der Hand: Streaming von hochauflösenden Videos, die zunehmende Nutzung von Messenger-Diensten, Streaming, immer mehr Digitalanwendungen im Alltag und dergleichen sind Datenfresser“, sagt Steinmaurer.

Der RTR Internet Monitor für das 2. Quartal 2022 ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/internet-monitor-q22022 veröffentlicht und enthält umfangreiche Marktdaten zu festem und mobilem Breitband, Auswertungen aus dem RTR-Netztest sowie Analysen von Daten aus der Zentralen Informationsstelle für Breitbandversorgung (ZIB).

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikations-, Post- und Medienmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

