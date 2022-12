Wölbitsch ad VHS: SPÖ biegt die Stadtverfassung

Vorgehen ist eine Schande für den Gemeinderat – Werden Bürgermeister wieder laden

Wien (OTS) - „Das heutige Vorgehen in Zusammenhang mit der Nichtzulassung unserer Dringlichen Anfrage zu den Volkshochschulen zeigt in drastischer Weise, dass die Rechte der Opposition in Wien neuerlich mit Füßen getreten werden“, so Klubobmann Markus Wölbitsch im Zuge der heutigen Gemeinderatssitzung. Dieses Muster zeige sich bekanntlich auch bei der Nichtzulassung bzw. Nichtbeantwortung von Anfragen und vor allem auch bei der U-Kommission zur Wien Energie.



Die Begründung für die Nichtzulassung der Dringlichen Anfrage durch den Gemeinderatsvorsitzenden sei auch nicht schlüssig. Denn seit der Untersuchungskommission zum Thema Vereine sei auch klar dargelegt, dass die vorbereitenden Handlungen für eine Subventionsvergabe sehr wohl vom Magistrat vollzogen werden. Und somit dessen Handeln dem zuständigen Stadtrat bzw. Bürgermeister zuzurechnen ist und daher interpellierbar ist.

„Es ist offensichtlich, dass man alles versucht, um den Bürgermeister zu schützen. Dieses Vorgehen ist eine Schande für dieses Haus und ist alles andere als ein Dienst an der Demokratie. Wir werden den Bürgermeister wieder laden, damit er Rede und Antwort stehen muss für die Dinge, für die er verantwortlich ist“, so Wölbitsch abschließend.

