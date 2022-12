APA-OTS – Die Highlights 2022

Das waren die zugriffsstärksten Presseaussendungen auf www.ots.at – Rückblick auf Top-Videos und PR-Bilder des Jahres

Wien (OTS) - Österreichs größtes Portal für Presseaussendungen www.ots.at bot Unternehmen, Organisationen und Medien auch 2022 eine zentrale Plattform für Kommunikation und Recherche. Doch welche Themen waren 2022 besonders gefragt? Ob Politik, Wirtschaft oder Kultur: APA-OTS hat die klickstärksten Aussendungen in den einzelnen Ressorts, die Top-Videos und eine Auswahl an eindrucksvollen PR-Bildern zusammengefasst.

Das waren die klickstärksten Presseaussendungen 2022

Wie im vergangenen Jahr war es auch 2022 eine Aussendung des Gesundheitsministeriums, die sowohl im Politikressort als auch ressortübergreifend auf das größte Interesse bei Leser:innen auf ots.at stieß. Es ging dabei um die Verkürzung der Gültigkeit der Impfzertifikate im „Grünen Pass“ auf 180 Tage mit 1. Februar.

Diverse Maßnahmen und Demonstrationen rund um die Pandemie riefen Anfang des Jahres Polizei-Bedienstete auf den Plan, um sich in einem Offenen Brief an Bundesinnenminister Karner gegen „die Spaltung der Gesellschaft“ sowie eine angedachte Impfpflicht und weitere Maßnahmen „zu wehren“. Diese Aussendung führt das Ranking im Chronikressort an.

Große Wellen schlug im August die finanzielle Situation der Wien Energie GmbH. In einer Aussendung, die die Meistgelesenen-Liste im Wirtschaftsressort anführt, erklärte das Energieunternehmen die Versorgungssicherheit für gewährleistet, wie der Energiehandel funktioniert und warum es den Bund um finanzielle Sicherheiten gebeten hat.

Im Ressort Kultur zog im Oktober diese Ankündigung des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport die meiste Aufmerksamkeit auf sich: Das Kulturbudget soll im Jahr 2023 um 63,1 Mio. Euro oder 11,3 Prozent gesteigert werden.

Im Bereich der Medienpolitik sorgten im vergangenen Jahr die sogenannten „Sideletters“ der türkis-blauen Regierungsbildung und der türkis-grünen Koalitionsvereinbarungen zu Postenbesetzungen im ORF für Aufregung. In der meistgelesenen Aussendung im Medienressort forderte der ORF-Redakteursrat „ein Ende der parteipolitischen Postenbesetzung".

Die meistgeklickte OTS-Aussendung im Ressort Karriere betraf den ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel und dessen Wechsel als CEO in die Superfund Gruppe. Der frühere Spitzenpolitiker leitet seit März 2022 die global operierende Unternehmensgruppe und soll vor allem die internationale Expansion forcieren.

Diese Videos fanden den größten medialen Niederschlag

Das Handyvideo, das den rechtsextremen Angriff auf die Wiener Flüchtlingsunterkunft im Ute Bock Haus im April zeigt, gehört zu den über APA-OTS verbreiteten Videos, die 2022 den größten medialen Niederschlag fanden. Rund 20 Männer skandierten rassistische Äußerungen und entzündeten Rauchbomben auf dem Dach und vor dem Eingang des Hauses.

Großen medialen Anklang fand ein deutlich erfreulicheres Video, das die Rückkehr der TV-Kultfiguren „Weber & Breitfuß“ ankündigt. Im Interview mit dem ORF schilderten Alfred Dorfer („Weber“) und Roland Düringer („Breitfuß“), was sich in zwei Jahrzehnten verändert hat oder ob die beiden ganz die Alten geblieben sind.

Viel Beachtung fand auch das per Video verbreitete Interview mit Schauspielerin Anna Maria Mühe und Regisseur Nicolai Rohde über die sechsteilige ORF/Netflix-Bestsellerverfilmung „Totenfrau“ nach dem Roman von Bernhard Aichner, die im November im ORF ausgestrahlt wurde und nach wie vor auf Netflix zu sehen ist.

In ausdrucksstarken PR-Bildern durch das Jahr 2022

Im vergangenen Jahr wurden rund 13.000 Bilder über APA-OTS verbreitet. Auch 2022 finden sich wieder zahlreiche spannende und lebendige PR-Fotos auf www.ots.at. Das Team von APA-OTS hat eine Auswahl der eindrucksvollsten PR-Bilder in einem Slide zusammengestellt.



