5. Bezirk: Ausstellung „Off Grid In Hawaii“ endet am 22.12.

Wien (OTS) - Die Malerinnen Elisabeth Melkonyan und Margareta Langer waren geraume Zeit in Hawaii und haben verschiedenste Impressionen in beeindruckenden Bildern festgehalten. In der Ausstellung „Off Grid In Hawaii“ im Bezirksmuseum Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) zeigen die beiden Künstlerinnen seit Anfang Dezember interessante Tuschearbeiten, Aquarellgemälde, Druckgrafiken und andere Kunstwerke. Das Ende der Schau naht: Nur mehr am Donnerstag, 22. Dezember, ist die Besichtigung im Zeitraum von 16.00 bis 19.00 Uhr bei freiem Eintritt möglich. Wirkungsvoller Abschluss ist eine „Performance“ von Elisabeth Melkonyan mit dem Titel „Opposites“, die um 19.00 Uhr beginnt. Beantwortung von Anfragen via E-Mail: bm1050@bezirksmuseum.at.

Melkonyan und Langer machten eine „Reise der besonderen Art“ und lassen mit ihrem kunstvollen Schaffen das Publikum daran teilhaben. Die Devise dieser Ausstellung lautet „Spurensuche auf einer Insel voller Gegensätze“. Besucher*innen müssen die gültigen Corona-Richtlinien befolgen. Kontaktaufnahme mit den beiden Kreativen per E-Mail: elisabeth.melkonyan@gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Malerin Elisabeth Melkonyan:

https://melkonyan.at/kontakt/

Malerin Margareta Langer:

www.kuenstlerschaft.at/member/langer-margareta/

Malerin Margareta Langer:

www.basis-wien.at/db/person/62559

Bezirksmuseum Margareten:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 5. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

