Mit Kompetenz zum idealen Schischwung

Naturfreunde mit Innovationskraft für den Schneesport

Wien (OTS) - Seit Jahrzehnten sind die Naturfreunde Schneesport-Ausbildner*innen auf unseren Pisten unterwegs, um dem Nachwuchs die Freuden des Schifahrens bzw. Snowboardens näher zu bringen. Nicht umsonst sind die Naturfreunde der größte Schneesportveranstalter Österreichs und erarbeiten immer wieder methodisch-didaktische Innovationen und Unterrichtshilfen, jetzt auch in Form einer Schneesport-APP als Übungssammlung für den Schiunterricht.

Damit dieser faszinierende Sport aber weiterhin betrieben werden kann, bzw. die Jungen Menschen in Österreich auch den Sport erlernen wollen und können, heißt es die Strukturen und Rahmenbedingungen zukunftsfit zu gestalten. Die Schigebietsbetreiber müssen energieeffizient wirtschaften und ihre Infrastruktur, zum Beispiel mit Sonnenkollektoren oder Biomassekraftwerken heizen und mit Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen ihren Strom erzeugen. Die Energieeffizienz der Aufstiegshilfen muss ständig verbessert werden. Nur so kann der Schneesport auch in den nächsten Jahren seiner gesundheitsfördernden Funktion gerecht werden.

Schneesport ist ein wichtiger Aspekt, wenn es um die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen geht! Als gesundheitsfördernder Breitensport muss er aber auch sicher sein. Darum ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, uns auf diesem Gebiet immer weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Wir haben bereits vor einigen Jahren mit den neuen didaktischen Rahmenbedingungen in der Wissensvermittlung neu gedacht und nun können wir auf unsere Naturfreunde Schneesport-APP stolz sein. Dieses Werkzeug kann leicht auf der Piste eingesetzt werden, um passende Übungen zu finden, die Fehlern entgegenwirken.

Bei der Entwicklung wurde ein Hauptaugenmerk auf die Nutzbarkeit der APP, auf der Piste und am Lift gelegt, denn es soll praktikabel sein. Die Schneesport-APP umfasst rund 250 Übungen in allen Bereichen des geltenden Lehrplanes für Schneesport. In den zur Verfügung gestellten Übungen findet man, Erklärungen, Fotos und Videos. Das wichtigste Feature, der Übungsfinder: Damit kann man intelligente Filter anwenden, um genau die Richtige Übung für Lehrende zu finden. Zusätzlich kann über die Fehler des Schülers direkt die richtige Übung gefunden werden.

Seit letztem Jahr haben die Naturfreunde Österreich auch mit dem Hofgasteinerhaus ein eigenes Ausbildungszentrum Schneesport. Hier werden viele Kurse der Naturfreunde Akademie, vor allem im Bereich Schneesport angeboten und das große Know-how der Instruktor*innen weitergegeben. Das zeigt welchen Stellenwert diese Sportart innerhalb der Bewegung inne hat.

