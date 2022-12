Sternsingen 2023: Marathon für gerechte Welt startet

Wien (OTS) - Nach Weihnachten und bis zum 8. Jänner 2023 werfen sich 85.000 Kinder und Jugendliche in königliche Gewänder. Die „Heiligen Könige“ bringen im ganzen Land die Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr. Millionen Schritte, offene Herzen und Türen sowie gefüllte Spendenboxen tragen den Segen weit hinaus zu notleidenden Menschen. Die Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Katholischen Jungschar, unterstützt mit den Spenden jährlich rund 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen der Welt.

Zum Auftakt werden die Sternsinger*innen am 27.12.2022 von Kardinal Schönborn auf den solidarischen Weg geschickt (11 Uhr, Erzbischöfliches Palais, Wollzeile 2,1010 Wien). Im Spiegelsaal der Hofburg empfängt Bundespräsident Van der Bellen am 30.12.2022 um 13:00 königliche Delegationen aus ganz Österreich (und Abgesandte aus Südtirol).

Zu „Vierten König*innen“ werden alle, die mit einer Spende den Einsatz der Kinder unterstützen, auch auf das Spendenkonto der Dreikönigsaktion möglich (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330) oder online über www.sternsingen.at/spenden

Schwerpunkt der Sternsingeraktion 2023 ist die Hilfe für Hirtenvölker im nördlichen Kenia. Wegen der Klimakrise bleibt in Samburu und Marsabit der Regen aus. Spenden an die Sternsingeraktion sichern sauberes Wasser und damit das Überleben. Auch die Nahrungssituation wird mit dem Anlegen von Gemüsegärten verbessert. Hirtenkinder, die tagsüber auf die Herden aufpassen, lernen in speziellen Abendschulen Lesen, Schreiben und Rechnen. Frauen schließen sich zusammen und steigern das Familieneinkommen. z.B. mit Hühnerzucht oder der Herstellung von Perlenketten und Seife aus Aloe Vera.

Infos & Fotos zum Sternsingen und zum Hilfsprojekt in Kenia finden Sie auf www.sternsingen.at/presse

