AK: Anstieg bei Pensionszuschuss nicht einmal halb so hoch wie angenommen

Aktuelle WIFO-Prognose bestätigt AK-Kritik am Gutachten der Pensionskommission: Entwicklung der Bundesbeiträge zur Pensionsversicherung deutlich überzeichnet!

Wien (OTS) - Es gibt keinen Grund zu Alarmismus bei den Pensionen – darauf hat die AK bereits bei der Präsentation des mittelfristigen Gutachtens der Alterssicherungskommission hingewiesen. AK, ÖGB und Pensionistenverband haben die Annahmen im Gutachten als viel zu pessimistisch kritisiert. Die aktuelle Dezember-Prognose des WIFO bestärkt diesen Befund. Diese geht nunmehr für das kommende Jahr von einem sehr deutlichen Anstieg der Pro Kopf-Einkommen von 7,9 Prozent aus. Auch für 2024 wird mit einem weiteren starken Anstieg um 6,8 Prozent gerechnet. Im Gutachten der Pensionskommission wird die Entwicklung der Einkommen und damit auch jene der Beitragseinnahmen deutlich unterschätzt. Der Zuschuss aus den Bundesmitteln zur Pensionsversicherung wird dadurch viel zu hoch dargestellt.

Korrigiert man nun diese Fehleinschätzung, dann steigen die Bundesmittel gemessen am BIP bis 2027 nicht einmal halb so stark wie im Gutachten – also gerade einmal um 0,4 Prozentpunkte statt der ausgewiesenen 0,9 Prozentpunkte. Das heißt: trotz multipler Krisen, massiver Teuerung und der Pensionierung besonders geburtenstarker Jahrgänge steigen in der Pensionsversicherung die Ausgaben nur sehr moderat an und dieser Anstieg wird in weiterer Folge durch rückläufige Ausgaben für Beamtenpensionen zusätzlich abgemildert.

Wolfgang Panhölzl, AK Abteilungsleiter Sozialversicherung, kritisiert die Dramatisierung von einigen Stimmen aus Politik und Wirtschaft:

„Neuerlich wurde das Gutachten der Pensionskommission wenig überraschend dazu benutzt, vermeintlich dramatische Entwicklungen bei den Pensionen an die Wand zu malen. Diese Darstellungen stellen sich wieder einmal als völlig haltlos heraus.“

