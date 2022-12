Jugend:info NÖ: schnelle Hilfe bei Konflikten in der Weihnachtszeit

LR Teschl-Hofmeister: „Oh du fröhliche (?) Weihnachtszeit“ bietet kompakte Übersicht an Beratungseinrichtungen für junge Menschen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Gerade in der Vorweihnachtszeit sind die Herausforderungen für junge Menschen im schulischen wie auch im privaten Alltag sehr groß“, so Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Aus diesem Grund bietet die Jugend:info NÖ auf ihrer Website eine Übersicht an Stellen, Vereinen und Organisationen, die schnelle Hilfe und Unterstützung bei Problemen zu den Themen Geld, Konflikte, seelische Gesundheit und Sucht bieten.“

Ob Stress in der Schule oder Streit im privaten Umfeld, von finanziellen Sorgen bis zu problematischem Suchtverhalten, bei Niedergeschlagenheit oder einfach nur, weil man einen guten Rat braucht – die Jugend:info NÖ hilft mit wertvollen Links für jede Lebenssituation und leitet bei Bedarf zu schnellen und unkomplizierten Hilfsangeboten weiter, die einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der seelischen Gesundheit leisten können.

Eine Übersicht der Beratungsangebote finden sich auf der Website der Jugend:info NÖ unter www.jugendinfo-noe.at.

