Über 300 Verkehrsberatungen in NÖ seit Einführung des kostenlosen Service für Gemeinden

LR Schleritzko: Kostenloses Service zum frühzeitigen Aufzeigen neuer Mobilitätslösungen und Entlastung des Gemeindebudgets

St. Pölten (OTS/NLK) - Gemeinden sind zuständig für die Verkehrserschließung, den ruhenden Verkehr sowie den Rad- und Fußgängerverkehr. Das Land Niederösterreich unterstützt die Gemeinden bei diesen Aufgaben durch die NÖ Verkehrsberatung. Durch extra verkehrstechnisch geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ.Regional können oft unnötige Planungskosten vermieden werden. Nach einer Beratung und einem Lokalaugenschein ist klar, was wirklich gebraucht wird und welche Planungsvorgaben konkret beauftragt gehören.

„Die Themen dieser Beratungen sind vielfältig. Sie reichen von der Schulwegsicherung über Verkehrsberuhigung bis zur Schaffung von Radwegen. Unsere Verkehrsberaterinnen und –berater stehen dabei unterstützend zur Seite, führen Begehungen gemeinsam mit den Gemeindeverantwortlichen durch, stimmen sich mit den zuständigen Abteilungen im Land ab und suchen miteinander nach Lösungsvorschlägen“, führt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko in diesem Zusammenhang aus.

Seit 2016 werden die Gemeinden in Niederösterreich durch sechs Mitarbeitende des Regionalen Mobilitätsmanagements der NÖ.Regional in Verkehrsangelegenheiten beraten. Die NÖ.Regional blickt auf eine erfolgreiche Bilanz zurück: Seit damals gab es landesweit 308 Verkehrsberatungen. 2022 waren die Verkehrsberaterinnen und Verkehrsberater der NÖ.Regional 51 Mal im Einsatz, hauptsächlich zu den Themen Radverkehr, Straßenraumgestaltung (bei Siedlungsstraßen), Tempoverminderung im Ortsgebiet sowie Verkehrssicherheit und Schulwegsicherung.

Die meisten Verkehrsberatungen fanden heuer im Wein- und Industrieviertel (jeweils 29 Prozent) statt, gefolgt vom Mostviertel (18 Prozent), der Hauptregion NÖ-Mitte (14 Prozent) und dem Waldviertel (10 Prozent).

Die Verkehrsberatung steht allen Gemeinden in Niederösterreich zur Verfügung. Angefordert werden kann diese von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern unkompliziert bei der Fachabteilung für Raumplanung und Gesamtverkehrsangelegenheiten des Landes Niederösterreich (RU7). Die Verkehrsberaterinnen und –berater setzen sich daraufhin mit den Gemeinden in Verbindung und führen Begehungen vor Ort durch, bevor sie Lösungsvorschläge in einem Empfehlungsschreiben verfassen. Dieses kann in weiterer Folge als Grundlage für notwendige Entscheidungsprozesse in den Gemeinden und für künftige Auftragsvergaben herangezogen werden.

Alle Details:

https://www.noeregional.at/fachbereiche/mobilitaet/verkehrsberatung/

Weitere Informationen: NÖ.Regional.GmbH, 3100 St. Pölten, Purkersdorfer Straße 8/1/4, office @ noeregional.at, T: 02742/71800

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse