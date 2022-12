HALLMANN Holding spendet den MALTESERN in Salzburg 30 Laptops

Eine Spende für das Projekt „Go digital“, in Kooperation mit dem Verein Springboard.

Salzburg (OTS) - Die MALTESER (Bereich Salzburg) erhielten von Klemens Hallmann, eine weitere Sachspende von 30 Laptops. Der Verein Springboard, ein Kooperationspartner von MALTESER Austria, vermittelt über das Projekt „Go digital“ seit 2020 Laptops an sozial benachteiligte, geflüchtete oder bedürftige Personen. Insgesamt konnten bereits fast 700 Laptop-Spenden akquiriert und vermittelt werden. Unterstützt wurden dabei vorwiegend Frauen, junge Menschen und Schulkinder um diesen ein Stück Chancengleichheit am Bildungs- und Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Gleichzeitig bieten die MALTESER in Salzburg für aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Jugendliche regelmäßig Deutschkurse und eine Unterstützung bei der Jobvermittlung in Österreich an.

