Weniger ist mehr: Zur Weihnachtszeit Verpackungen sparen

St. Pölten (OTS) - Das Weihnachtsfest bringt jedes Jahr nicht nur Festtagsstimmung, leuchtende Kinderaugen und Geschenke, sondern auch ein riesiges Angebot an Dekorationsartikeln und Geschenkideen. Wir alle wollen unsere Wohnungen und Weihnachtsbäume festlich aufzuputzen. Ein Großteil jener Artikel, die wir dabei verwenden sind industriell hergestellte Waren aus Übersee, hauptsächlich China. Viele davon sind aus Plastik. Geschenke werden oft mehrmals verpackt.

Bis zu 20 Prozent mehr Abfälle zur Weihnachtszeit



Neben dem Christbaumschmuck sind es zu Weihnachten vor allem Lebensmittel und Verpackungen, die vermehrt im Mistkübel landen. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betont: „Ein guter Festtagsbraten oder schmackhafter Karpfen gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. Viel zu oft landen danach leider Lebensmittel im Abfall. Ich bitte daher beim Weihnachtseinkauf darauf zu achten, nicht zu große Mengen an Lebensmittel einzukaufen, die man dann vielleicht gar nicht verbrauchen kann.“ Eine ordentliche Bescherung mit vielen tollen Geschenken kann Kinderaugen zum Leuchten bringen. Zurück bleiben meist große Mengen an Verpackungsmaterial. Pernkopf ergänzt: „Durch einen regionalen und möglichst verpackungsarmen Einkauf können unsere Landsleute zum blau-gelben Umweltschutz beitragen.“ LAbg. Anton Kasser, Präsident der NÖ Umweltverbände, schlägt in die gleiche Kerbe: „Zur Weihnachtszeit fallen bei uns in Niederösterreich rund 20 Prozent mehr Abfälle an als im restlichen Jahr. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, auch zu Weihnachten ohne viele Verpackungen auszukommen. Geschenkpapier kann etwa aufbewahrt und wiederverwendet oder ganz durch Alternativen wie Zeitungspapier ersetzt werden. Weitere Tipps und Ideen gibt’s auf www.trennsetter.at“ .

Schwermetalle und Mikroplastik sind die Folgen glitzernder Weihnachtsdekoration. Viele Kugeln, Ketten und Christbaumbehänge sind mit bunten Glitzerpartikeln bedeckt. Die kleinen Teilchen bestehen aus Plastik oder sind eine Mischung aus Plastik und Metall. Sie verteilen sich leicht und großflächig, sind schwer wieder wegzubekommen und reichern sich in der Umwelt an. Von selbstgemachter Weihnachtsdekoration aus Naturmaterialien über essbaren Baumbehang bis hin zu recycelten Metallen als glitzernde Lametta-Alternative gibt es hier viele Möglichkeiten, auf die Umwelt zu achten. Das schont nicht nur die Ressourcen unserer Erde, sondern auch die Geldbörse.

Neue Verpackungssammlung im neuen Jahr



Klar ist: Ganz ohne Verpackungen geht es nicht. Sind diese erst einmal angefallen und geöffnet, geht es darum, sie richtig zu sammeln und entsorgen, damit sie im Recyclingkreislauf bleiben und zu neuen Produkten verarbeitet werden können. „Das wird für unsere Landsleute ab dem 1.1.2023 noch einfacher“, betont LH-Stellvertreter Pernkopf. „Alle Verpackungen, außer Glas und Papier, kommen dann in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne.“ NÖ Umweltverbände-Präsident Kasser erklärt: „So können wir noch mehr Wertstoffe recyceln und machen einen weiteren wichtigen Schritt zur blau-gelben Kreislaufwirtschaft“.

Alle wichtigen Infos zur neuen Verpackungssammlung gibt’s auf www.insgelbe.at und bei den Abfallberater:innen in den regionalen Abfallverbänden und Statutarstädten.

