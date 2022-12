Bewusste Weihnachten

An den Feiertagen wird vor allem eines getan: Es wird gegessen. Doch nicht nur das, es werden auch besonders viele Lebensmittel weggeworfen. Ein guter Grund, bewusster zu konsumieren.

Wien (OTS) - An den Tagen rund um Weihnachten steht bei vielen das gemeinsame Essen in Mittelpunkt. Eine schöne Tradition, die aber auch ihre Kehrseite hat, denn wo viel eingekauft wird, wird auch viel weggeworfen. Und so kommt es, dass die Lebensmittelverschwendung in Österreich zu Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreicht. Dabei ist gerade jetzt die Zeit, Lebensmittel besonders wertzuschätzen, sagt Hannes Royer, Obmann des Vereins Land schafft Leben:

„Auch wenn es uns der Weihnachtsstress manchmal schwer macht, sollten wir die Feiertage dazu nutzen, uns auf den Wert unserer Lebensmittel zu besinnen und diese wieder bewusster zu genießen, anstatt übermäßig viel einzukaufen und dann leichtfertig wegzuwerfen.“

Zwei Monatseinkäufe für die Tonne

In Österreich fallen jährlich über 900.000 Tonnen Lebensmittelmüll an. Den größten Anteil daran haben mit 58 Prozent die privaten Haushalte – zu Weihnachten ganz besonders, aber auch während des restlichen Jahres. Das schlägt sich unter anderem im Budget nieder: Ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt mit 2,2 Personen wirft in einem Jahr Lebensmittel im Wert von rund 800 Euro in den Müll. Zum Vergleich: Knapp 400 Euro gibt der Durchschnitts-Haushalt pro Monat für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke aus (exklusive Außer-Haus-Verzehr). Mit dem Warenwert seines Lebensmittelmülls könnte sich ein Haushalt also wiederum etwa zwei Monate lang mit Lebensmitteln versorgen.

Gut geplant, richtig gelagert

Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, spart neben Ressourcen also auch viel Geld. Gelingen kann das unter anderem, indem der Einkauf sorgfältig geplant und nur das gekauft wird, was dann zuhause auch wirklich verbraucht wird. Die Weihnachtsfeiertage eignen sich dafür besonders gut, sind sie in der Regel doch gut durchgeplant, sodass man bereits im Vorhinein weiß, was, wann und für wie viele Personen gekocht wird.

Neben einer schlechten Planung kann auch die falsche Lagerung dazu beitragen, dass Lebensmittel entsorgt werden müssen, noch bevor sie auf unserem Teller landen. Unterschiedliche Lebensmittel haben unterschiedliche Ansprüche, wenn es um ihre Lagerung geht. Befolgt man diese, kann das die Lebensdauer des jeweiligen Lebensmittels mitunter sogar deutlich verlängern.

Apropos verlängern: Nur, weil ein Lebensmittel sein Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat, bedeutet das nicht, dass es ab diesem Tag ungenießbar ist und entsorgt werden muss. Entdeckt man keine Auffälligkeiten in Aussehen, Geruch oder Geschmack, kann man es noch bedenkenlos essen. In diesem Sinne: bewusste Weihnachten!

