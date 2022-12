LICHT INS DUNKEL am 23. und 24. Dezember 2022 im ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Zum 50. Mal – seit 1973 – stellt sich der ORF in den Dienst der guten Sache und ruft zum Spenden für LICHT INS DUNKEL auf. Dazu gibt es wieder die LICHT INS DUNKEL-Sendungen nicht nur im nationalen TV-Programm, sondern auch in regionalen Lokalausstiegen. In diesem Jahr gibt es so viele Soforthilfeanträge wie noch nie zuvor, was zeigt wie wichtig die Aktion LICHT INS DUNKEL auch in ihrem Jubiläumsjahr ist.

Bereits am 23. Dezember 2022, um 18.30 Uhr in ORF 2/B gibt es in der Auftaktsendung die erste halbe Stunde Programm aus dem Landesstudio Burgenland, in der Mario Thaler, Geschäftsführer des Vereins "Licht ins Dunkel" bei Moderatorin Patricia Schuller zu Gast sein wird. In der Sendung kommt es auch zu einer Weltpremiere: P4ULY, ein junges Talent aus Eisenstadt wird seinen ersten eigenen Song "Want you to be free" präsentieren. Der 14-jährige Paul Pilshofer hat bereits im Frühjahr dieses Jahres in der Show "The Voice Kids" das Publikum begeistert.

Drei Stunden regionales Programm aus dem Landesstudio

Am Heiligen Abend gibt es in ORF 2/B drei Stunden regionales Programm: Von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr führt "LICHT INS DUNKEL"-Botschafterin und Moderatorin Patricia Schuller durch die Sendung – mit musikalischen Schätzen aus dem Archiv und mit Grußbotschaften von bekannten Persönlichkeiten aus dem Burgenland. Im Studio erwartet werden auch die Spitzen des Landes: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Bischof Ägidius Zsifkovics und Superintendent Robert Jonischkeit. Zu Gast ist auch LICHT INS DUNKEL-Präsident Kurt Nekula.

Viele weitere treue Unterstützerinnen und Unterstützer werden im Studio vorbeischauen, aber auch Organisationen – die von LICHT INS DUNKEL schon seit Jahrzehnten unterstützt werden, wie z.B. das Kinderdorf Pöttsching, für das es eine besondere Weihnachtsüberraschung gibt.

Musikalisch wird Lucky Dean Luciano die beiden Nachmittagsstunden von 14.00 bis 16.00 Uhr begleiten.

Friedenslicht 2022

Ab Donnerstag, dem 22. Dezember 2022, ist das ORF Burgenland-Team um Moderator Michael Pimiskern und Eventmanagerin Miriam Safa wieder unterwegs, um das Friedenslicht im Burgenland zu verteilen. Am 24. Dezember 2022 kann es ab 10.00 Uhr im ORF Funkhaus in Eisenstadt abgeholt werden. Wie jedes Jahr gibt es auch heuer die Holzlaternen von "Rettet das Kind Burgenland" gegen eine Spende zu erwerben. Die Laternen werden schon seit mehr als 20 Jahren in der Förderwerkstätte gefertigt. Der Reinerlös aus dem Verkauf der Laternen kommt der Organisation "Rettet das Kind" zugute.

Die Termine der Friedenslicht"-Tour sind auf

https://burgenland.orf.at/studio/stories/3184569/ abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at