Wichtige Konsument:innen-Information

Öffentlicher Produktrückruf des ODGER Drehstuhls in der Farbe Anthrazit mit Datumsstempeln vor und bis einschließlich 2221 wegen Sturz- und Verletzungsgefahr.

Vösendorf (OTS) - Für IKEA steht die Sicherheit seiner Kundinnen und Kunden an oberster Stelle. Deshalb ruft IKEA den ODGER Drehstuhl in der Farbe Anthrazit mit Datumsstempeln vor und bis einschließlich 2221 zurück (22 steht für das Jahr und 21 für die Kalenderwoche der Produktion). Es besteht die Gefahr, dass der sternförmige Fuß des Stuhls brechen und zu Stürzen und Verletzungen führen kann.

IKEA bittet alle Kund*innen, die einen ODGER Drehstuhl in der Farbe Anthrazit mit einem Datumsstempel vor und bis einschließlich 2221 besitzen, diesen nicht mehr zu benutzen und sich an IKEA zu wenden, um den vollen Kaufpreis zurückerstattet zu bekommen.

IKEA entwickelt alle seine Produkte unter Anwendung eines strengen Risikobewertungs- und Testprogramms, um sicherzustellen, dass sie alle geltenden Gesetze und Normen der Länder erfüllen, in denen sie verkauft werden. Wir haben nun erfahren, dass trotz aller Sorgfalt das Risiko besteht, dass der sternförmige Fuß des ODGER Drehstuhls in der Farbe Anthrazit mit Datumsstempeln vor und bis einschließlich 2221 brechen kann.

Die ODGER Drehstühle in der Farbe Anthrazit können selbstverständlich in jedem IKEA Einrichtungshaus gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben werden. Ein Kaufbeleg (Rechnung) ist nicht erforderlich. Name und Datumsstempel des Produkts sind unter der Sitzfläche des Stuhls in das Material eingeprägt.

IKEA entschuldigt sich für alle Unannehmlichkeiten, die durch diesen Rückruf entstehen könnten.

Rückfragen & Kontakt:

Uwe Blümel PR-Leader Österreich T:+43 676 4452118 uwe.bluemel @ ingka.ikea.com