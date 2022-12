Vinco Ventures schließt Übernahme des TikTok-Konkurrenten Lomotif ab

Rochester, New York (ots/PRNewswire) - Vinco Ventures schließt den Erwerb aller ZVV-Medienbeteiligungen von ZVV Media Partners ab. ZVV ist das Gemeinschaftsunternehmen von Vinco Ventures und Zash Global Media.

Vinco Ventures gibt den Erwerb aller ZVV-Aktienanteile von ZVV Media Partners bekannt, einem Joint Venture mit ZASH Global Media, einschließlich der Anteile am TikTok-Konkurrenten Lomotif.

Dies ist die neueste Errungenschaft des Vorstands in seiner erfolgreichen und beschleunigten Strategie, das inhaltsorientierte Ökosystem des Unternehmens durch bestehenden Synergien mit Lomotif, AdRizer, Magnifi U und Honey Badger aufzubauen.

Lomotif wurde vor kurzem als eine der 12 besten TikTok-Alternativen für das Teilen von kurzen viralen Videos ausgezeichnet. Darüber hinaus belegte Lomotif Platz 3 der besten TikTok-Alternativen von begindot.com. https://www.begindot.com/best-tiktok-alternatives/

Vincos Abschluss des JV- und ZASH-Portfolios erfolgt vor dem Hintergrund von harten Regierungsmaßnahmen und politischen Bedenken angesichts der Tatsache, dass TikTok ein chinesisches Unternehmen ist.

Der US-Senat verabschiedete kürzlich Gesetze, um TikTok auf allen Geräten der US-Regierung zu verbieten, nachdem der „No TikTok on Government Devices Act" einstimmig angenommen worden war.

„Die Führung von Vinco Ventures ist äußerst zuversichtlich in Bezug auf ihr schnelles und kooperatives Vorhaben, das Unternehmen zu einem einem wichtigen Akteur im Medien- und Unterhaltungsbereich zu machen. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung dieses Ziels, und das Unternehmen wird weiterhin Marken aufspüren und aufmerksam verfolgen, die den Betrieb ergänzen und skalieren können", erklärte der Sprecher von Vinco Ventures, Javan Khazali.

Durch den Aktienkauf von ZVV Media Partners erweitert Vinco sein Portfolio mit spannenden TV-Serien aus eigener Produktion des Unternehmens.

Informationen zu Vinco Ventures

Vinco Ventures (Nasdaq: BBIG) konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien für digitale Medien und Inhalte. Die konsolidierte Tochtergesellschaft von Vinco Ventures, ZVV Media Partners, LLC, ein Joint Venture von Vinco Ventures und ZASH Global Media and Entertainment Corporation, besitzt eine Beteiligung von 80 % an Lomotif Private Limited. Vinco Ventures besitzt eine Beteiligung von 100 % an AdRizer, LLC. Weitere Informationen erhalten Sie auf investors.vincoventures.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Haftungsausschlüsse

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf Überzeugungen und derzeit verfügbaren Informationen des Managements von Vinco Ventures sowie auf Schätzungen und Annahmen des Managements von Vinco Ventures beruhen. Diese Aussagen lassen sich daran erkennen, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Wenn sie in dieser Publikation verwendet werden, kennzeichnen die Wörter „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „glauben", „planen", „davon ausgehen", „prognostizieren" und andere Wörter oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke mit Bezug auf das entsprechende Unternehmen oder seine Geschäftsführung zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen spiegeln die aktuelle Ansicht von Vinco Ventures in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren in Bezug auf Vinco Ventures und seine Tochtergesellschaften und konsolidierte Identitäten, an denen das Unternehmen variable Beteiligungen hält, einschließlich Lomotif, ihrer Branche, Finanzlage, ihres Betriebs und ihrer Betriebsergebnisse. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die erwarteten Risiken und Vorteile aus der vorgeschlagenen Erhöhung der autorisierten Aktien von Vinco Ventures, wie in unserer Vollmachtserklärung beschrieben, die Investitionen von Vinco Ventures in ZVV Media Partners, LLC, Lomotif Private Limited, PZAJ Holdings, LLC und damit verbundene Wachstumsinitiativen und -strategien wie die gemischte Medien-, plattformübergreifende Vertriebsstrategie, die erwarteten Vorteile von Lomotifs Teilnahme an und Sponsoring von Live-Unterhaltungsveranstaltungen, die erwarteten Vorteile aus der Übernahme von AdRizer und die geplante Integration der AdRizer-Technologie mit Lomotif und Honey Badger und Synergien zwischen AdRizer, Lomotif und Honey Badger, die regulatorischen Risiken mit den NFT- und Blockchain-Geschäftsbereichen und anderer Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in Dokumenten beschrieben sind, die von Vinco Ventures und Cryptyde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht oder ihr vorgelegt wurden, einschließlich der Risikofaktoren, die im Jahresbericht von Vinco Ventures auf Form 10-K für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021, eingereicht am 15. April 2022, erörtert werden, der auf www.sec.gov verfügbar ist. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sich die zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten, vermuteten, geschätzten, angestrebten, beabsichtigten oder geplanten Ergebnissen abweichen. Auch wenn wir der Meinung sind, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, plausibel sind, können wir zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften nicht garantieren. Sofern nicht durch geltendes Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten, vorgeschrieben, beabsichtigen wir nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um diese Aussagen den tatsächlichen Ergebnissen anzupassen.

