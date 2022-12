Das Empire State Building kündigt in Zusammenarbeit mit iHeartMedia eine besondere Lichtershow und Beleuchtungszeremonie mit den Backstreet Boys an

New York (ots/PRNewswire) - Das Empire State Building (ESB) hat heute in Zusammenarbeit mit iHeartMedia New York bekannt gegeben, dass es sein jährliches Musik-Licht-Spektakel zu den Klängen des neuen Weihnachtsalbums der Backstreet Boys, „A Very Backstreet Christmas", präsentieren wird. Auch in diesem Jahr wird die Lichtshow am 19. Dezember zum ersten Mal stattfinden und bis zum 25. Dezember jeden Abend um 19.00 Uhr EST auf den iHeartRadio-Sendern Z100, 106.7 Lite FM und 103.5 KTU ausgestrahlt.

„Die Partnerschaft zwischen dem Empire State Building und iHeartMedia ist eine jährliche Tradition, die in New York und in der ganzen Welt Freude verbreitet", sagte Anthony E. Malkin, Chairman, President und CEO von Empire State Realty Trust. „Die diesjährige festliche Ausgabe vereint ESB- und BSB-Fans auf der ganzen Welt für ein einzigartiges Fest."

Die Backstreet Boys besuchten das Empire State Building, um in einer Beleuchtungszeremonie den Schalter umzulegen, und nahmen an einer privaten Frage- und Antwortrunde mit Fans im 80. Stockwerk des ikonischen Gebäudes teil, um die Musik-Licht-Show einzuleiten, die mit „Christmas in New York" und „Last Christmas" vom neuen Weihnachtsalbum von BSB synchronisiert ist.

„Es gibt keinen schöneren Ort als New York während der Feiertage, und wir freuen uns, erneut mit dem Empire State Building bei dieser jährlichen Musik-Lichtshow-Tradition zusammenzuarbeiten", sagte Tom Poleman, Chief Programming Officer von iHeartMedia. „Dieses Jahr haben uns die Backstreet Boys die perfekten Songs geliefert, um alle in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Ihr erstes Weihnachtsalbum ‚A very Back Street Christmas' ist fantastisch, und wir können es kaum erwarten, ihre Musik synchron zu den Lichtern des Empire State Building mit New York und der Welt zu teilen."

Die alljährliche Lichtershow mit Musik und Tausenden von LED-Lichtern auf dem ikonischen Wolkenkratzer wird von dem weltberühmten Lichtdesigner Marc Brickman und seinem Team von Tactical Manoeuvre choreographiert. Fans außerhalb von New York können die Show live über die Earthcam auf der ESB-Website verfolgen, und ein Video der gesamten Show wird auf dem YouTube-Kanal des Gebäudes veröffentlicht, mit exklusiven Aufnahmen hinter den Kulissen mit der Band zu Hause, im Studio und auf dem Empire State Building bei der Premiere am 19. Dezember.

Das Empire State Building ist in seiner gesamten Observatory Experience, die kürzlich von Tripadvisor-Reisenden zur Attraktion Nr. 1 in den USA gekürt wurde, mit überbordender Weihnachtsdekoration geschmückt.

Weitere Informationen über die Beleuchtung des Empire State Buildings finden Sie online. Vergangene Gebäude-Lichtshows können Sie hier ansehen.

Hochauflösende Bilder und Videos der Backstreet Boys können Sie hier finden.

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building , das „berühmteste Gebäude der Welt", gehört dem Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE) und erhebt sich vom Fuß bis zur Antenne rund 443 Meter (1.454 Fuß) über Midtown Manhattan. Die 165 Millionen USD teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience sorgt für ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Der Aufstieg zum weltberühmten Observatorium in der 86. Etage, dem einzigen Freiluft-Observatorium mit 360-Grad-Aussicht auf New York und darüber hinaus, bietet den Besuchern eine Orientierungshilfe für ihren gesamten Aufenthalt in New York und deckt alles ab, von der symbolträchtigen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Erfahren Sie mehr auf www.esbnyc.com. Das Gebäude wurde vom American Institute of Architects zu „Amerikas beliebtestem Gebäude" erklärt, ist laut Uber das beliebteste Reiseziel der Welt, die Nummer 1 unter den Attraktionen der Vereinigten Staaten bei Tripadvisor's 2022 Travelers' Choice Best of the Best und die Nummer 1 unter den Sehenswürdigkeiten von New York City bei Lonely Planet und empfängt jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus aller Welt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarer Windenergie betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com, oder folgen Sie den Seiten des Gebäudes auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Informationen zu iHeartMedia

iHeartMedia, Inc. [Nasdaq: IHRT] ist das führende Audiomedienunternehmen in Amerika und erreicht jeden Monat mehr als 90 % der Amerikaner. Allein die Rundfunkradios von iHeart haben in den USA eine größere Reichweite als jedes andere Medienunternehmen, doppelt so viel wie das nächstgrößte Rundfunkradio und mehr als viermal so viel wie der größte digitale Audiodienst, der nur Werbung schaltet. Laut Podtrac ist iHeart der größte Podcast-Herausgeber mit mehr Downloads als die nächsten beiden Podcast-Herausgeber zusammen und verfügt über den größten sozialen Fußabdruck unter den Audioplayern, mit siebenmal mehr Followern als die nächste Audiomedienmarke, und die einzige vollständig integrierte Audio-Ad-Tech-Lösung für Rundfunk, Streaming und Podcasts. Das Unternehmen nutzt weiterhin seine starke Publikumsbindung und unvergleichliche Verbraucherreichweite, um neue Plattformen, Produkte und Dienstleistungen aufzubauen. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf iHeartMedia.com .

