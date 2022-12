Lebensmitteleinkauf als Vorzeigemodell

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 7. Jänner 2023 um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Von saisonalem Gemüse bis zu frischem Fisch hat ein Frauenteam in St. Pölten ein Greißlerei-System entwickelt, das fernab globaler Abhängigkeiten einen Beitrag zu einem achtsamen und ressourcenschonenden Lebensmitteleinkauf leistet und Vorbildcharakter hat. Kunden und Kundinnen geben online per Mausklick ihren Lebensmittelbedarf für die Woche bekannt, daran orientiert werden die Bestellungen online an landwirtschaftliche Betriebe in der näheren Umgebung weitergeleitet. Diese wiederum bringen einmal in der Woche lediglich die verlangten Waren in die Greißlerei. Für alle eine Win-Win Situation in der Kalkulation gegen Lebensmittelverschwendung und unnötige Transporte. Kurze Lieferwege und kaum Verpackungsmaterial tun ihr Übriges in diesem nachhaltigen Kreislaufsystem. „Land und Leute“ hat sich dieses Modell angeschaut und zeigt in einer Reportage, wie es funktioniert und was die ersten Erfahrungen damit sind.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 7. Jänner

*Kräuterseitlinge im Erzberg

Im steirischen Erzberg gedeihen bei 95 Prozent Luftfeuchtigkeit und konstanten Temperaturen Pilze besonders gut. In den Stollen werden täglich bis zu 400 Kilogramm Kräuterseitlinge für den österreichischen Markt geerntet.

*Kulturgut Dirndl wiederbelebt

Im Schwarzatal im niederösterreichischen Industrieviertel engagiert sich eine Gruppe Frauen für die Erhaltung des Kulturguts „Dirndl“. In Zusammenarbeit mit einem integrativen Verein, der Frauen auch Einstiegsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt bietet, entstehen in der Neunkirchner Nähwerkstätte nachhaltig produzierte Dirndl für Mutter und Kind. Ein Dirndlmodell wurde mit dem Nachhaltigkeitspreis der Volkskultur Niederösterreich ausgezeichnet.

*Rentiere in Österreich

Landwirt Daniel Gassner ist in Schwanenstadt auf das Rentier gekommen, auf seinem Hof hat er eine Zucht gestartet und bietet auch Rentierwanderungen an. Eine Reportage aus Oberösterreich.

*Patenschaft für ein Glücksschaf

In Tuderschitz bei Moosburg bietet ein Kärntner Schafzüchter erstmals Patenschaften für ältere Tiere in seinem Stall an. Die Paten der Glücksschafe werden mit Produkten von den Schafen belohnt und verlängern einem Tier das Leben.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572