Delta stellt sein neues Expenrience Center für Rechenzentrumslösungen vor

Soest, Deutschland (ots/PRNewswire) - Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energie- und Klimamanagementlösungen stellt ein neues Prüffeld und Schulungszentrum für seine Lösungen im Bereich Rechenzentren und unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Soest, Deutschland, vor. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 500 m² und unterstützt Multi-Megawatt-Leistungs Testkapazitäten. Dies ermöglicht es der Einrichtung, alle Test- und Qualifizierungsanforderungen zu erfüllen, von Rechenzentren für Unternehmen bis hin zu Anwendungen für Megawatt-Colocation-Rechenzentren, wodurch sie sich ideal für das Durchführen von Produktvorführungen sowie für Qualifizierung - und Schulungen eignet. Design, Konstruktion und Betrieb des Expenrience Center entsprechen den internationalen Sicherheitsstandards, während die Tests vollständig automatisiert durchgeführt werden, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Transparenz zu erreichen. Mit seinem professionellen Technikerteam bietet das Expenrience Center einen Fundus an Wissen und Ressourcen für Unternehmen in der EMEA-Region.

„Bestimmten Marktforschungsdaten zufolge wird erwartet, dass der europäische Markt für Rechenzentren durch Investitionen[1] in den Jahren 2022 bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,53 % wachsen wird", bemerkte Rakesh Mukhija, Head of Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) bei Delta EMEA. „Der Bedarf an Rechenzentren, die von der Unternehmensebene bis zur Colocation-Ebene reichen, nimmt rapide zu. Durch die von uns angebotenen Infrastrukturlösungen für Rechenzentren unterstützen wir unsere Kunden beim Aufbau von maßgeschneiderten, zuverlässigen, flexiblen, und energieeffizienten Rechenzentren mit einem hohen Wirkungsgrad. Das neue Expenrience Center dient als perfekte zur Präsentation unsere Lösung mit der technischen Führung und Kompetenz von Delta, und wir freuen uns, diese neue Einrichtung vorstellen zu können."

Demonstrations- Fläche

Im Expenrience Center präsentiert Delta seinen Kunden und Partnern eine breite Palette von höchst zuverlässigen und energieeffizienten Lösungen für Rechenzentren. Kunden können die Qualität und Zuverlässigkeit der von Delta angebotenen Lösungen erfahren, einschließlich AC-USVen von 1 kVA einphasig bis 1.000 kVA dreiphasig mit Einzel-/Parallel-Systemen, Batterien, Busway-System, IT-Racks mitsamt Zubehör, Einzel-Rack-Rechenzentrumslösungen, Verteilerschränken und Lithium-Ionen-Akkus.

Qualifizierung und Abnahme

Das Expenrience Center ist mit seinen Megawatt-Testeinrichtungen auch für die Durchführung von Qualifizierungs- oder Abnahmetests ausgerüstet. Werksabnahmen (FAT) können mit bis zu 2,4 MW durchgeführt werden, wobei alle Tests mit DIN EN 62040 konform sind, um den höchsten Sicherheitsstandard zu gewährleisten. Die maximale Leistung ist 3,6 MW, um Hochleistungsanwendungen unter realen Arbeitsbedingungen in einer professionellen Umgebung wie einem Megawatt-Level-Colocation-Rechenzentrum zu unterstützen. Die Installation ermöglicht es alle Schalthandlungen, unterschiedlicher Kundenanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig eine vollautomatisierte Steuerung in Kombination mit perfekten Visualisierungseffekten zu bieten.

Schulung und Zertifizierung

Die Einrichtung bietet Schulungen und Zertifizierungen für ihre eigenen Mitarbeiter und Partner. Mit den Einrichtungen vor Ort kann sie extreme Szenarien als Praxsistest für die Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ihrer USV-Lösungen agieren. Für Kunden, für die die Lösungen von Delta neu sind, tragen Vorführungen dazu bei, Vertrauen in das Leistungsvermögen der Delta-Lösungen zu stärken.

Christian Ferber, Data Center Architect, Mission Critical Infrastructure Solutions bei Delta EMEA, fügte hinzu: „Das für die Branche einzigartige Expenrience Center schafft Vertrauen für die Leistung, Zuverlässigkeit und Eignung unserer Lösungen für eine breite Palette von Rechenzentrumsanforderungen unserer Kunden. Es bestätigt die Position von Delta als führendes Unternehmen für Vertrieb und Kundensupport in der EMEA-Region und zeigt gleichzeitig, dass Delta ein zuverlässiger und kompetenter Partner für das Geschäft und den Betrieb von Rechenzentren ist. Das vollfunktionsfähige Expenrience Center bietet Kunden und Partnern einen zentralen Standort, der mit modernster Ausrüstung, Technologien ausgestattet ist, um die sich schnell entwickelnden Strom-und Infrastrukturanforderungen von Rechenzentren zu erfüllen." Setzen Sie sich gern mit unserem örtlichen Vertriebsteam in Verbindung und vereinbaren Sie einen Besuch in unserem hochmodernen Kundenerlebniszentrum.

Informationen zu Delta

Delta wurde 1971 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten mit einem breiten Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Ladelösungen von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Das Unternehmen hat sich der Aufgabe verschrieben, die Entwicklung von intelligenter Fertigung und nachhaltigen Städten voranzutreiben. Als ein Unternehmen der Spitzenklasse, welches sich von seinem Leitbild „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen" leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz in hocheffizienter Leistungselektronik, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta bedient seine Kunden über seine Vertriebsbüros, FuE-Zentren und Produktionsstätten, die sich auf fast 200 Standorte auf 5 Kontinenten verteilen.

Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine Geschäftserfolge, innovativen Technologien und sein Engagement für soziale Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) erhalten. Seit 2011 ist Delta – 12 Jahre in Folge – im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes (DJSI) gelistet. Im Jahr 2021 wurde Delta außerdem vom CDP mit einem Leadership-Level-Rating für seinen substanziellen Beitrag zu Fragen des Klimawandels und der Wasserschutz ausgezeichnet und für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette zum Supplier Engagement Leader ernannt.

Detaillierte Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

