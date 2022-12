Wölbitsch/Zierfuß: Dringliche Anfrage zu VHS untersagt: Was will die SPÖ verschleiern?

Wiener SPÖ und NEOS treten Oppositionsrechte seit Wochen mit Füßen - Soll nach Wien Energie der nächste Finanzskandal vertuscht werden?

Wien (OTS) - „Nach der Causa Wien Energie will offenbar die Wiener SPÖ den nächsten Finanzskandal in der Stadt vertuschen und die Aufklärung in diesem Zusammenhang verhindern“, so der Klubobmann der Wiener Markus Wölbitsch in ersten Reaktion.



So sei heute seitens des Gemeinderatsvorsitzenden Thomas Reindl die Entscheidung verkündet worden, dass die Dringliche Anfrage zum aktuellen Finanzskandal rund um die Volkshochschulen laut seiner Rechtsauffassung als unzulässig zu betrachten sei. „Was will man bei den Volkshochschulen verschleiern, dass man zu solchen Mitteln greifen muss? Die Bürgerinnen und Bürger dürfen zahlen, der Bürgermeister kann sich jedoch offenbar der Antworten enthalten“, so Bildungssprecher Gemeinderat Harald Zierfuß.

„Das Verhalten der SPÖ in der Untersuchungskommission, das stetige Abdrehen von Anfragen sowie die aktuellen Fälle zeigen die Allmachtsfantasien der Wiener Sozialdemokratie in drastischer Weise. Und als Vollstrecker fungiert der Gemeinderatsvorsitzende Reindl, der auch keinen Genierer kennt als Fraktionsführer in der Untersuchungskommission zu agieren. Wir werden in dieser Causa sicher nicht locker lassen und genauso wie bei der Wien Energie eine umfassende Aufklärung weiterhin forcieren“, so Wölbitsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at