Samariterbund-Christkind verteilt schon eifrig Geschenke an Kinder in Armut

Dank großzügiger Spenden der Österreicher*innen werden auch heuer wieder Tausende Herzenswünsche von armutsbetroffenen Mädchen und Buben erfüllt.

Wien (OTS) - Nur noch wenige Tage, dann ist Heiligabend! Im ganzen Land warten Kinder gespannt darauf, was das Christkind ihnen wohl bringen wird. Aber nicht alle Mädchen und Buben sind jetzt voller Vorfreude: Aktuell ist jedes fünfte Kind in Österreich von Armut betroffen! Und zu Weihnachten bekommen diese Kinder ihre schwierige Lebenslage besonders stark zu spüren. Denn ihre Eltern können ihnen aufgrund der angespannten finanziellen Situation leider keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Und genau hier setzt die Aktion „Spielen Sie Christkind“ von Samariterbund und der Österreichischen Post AG an: Gemeinsam schaffen wir es, Kindern in Armut zu Weihnachten Herzenswünsche zu erfüllen!

Christkind kommt auch dorthin, wo Armut Alltag ist

In den letzten Wochen haben die Österreicher*innen – Privatpersonen genauso wie Unternehmen – fleißig Geschenke für Kinder gespendet. Diese Woche begann der Samariterbund mit der Verteilung. Vom Bodensee bis zum Neusiedler See sind die ehren- und hauptamtlichen Samariter*innen am Sortieren und Zuteilen der Geschenke. Verteilt werden die großzügigen Gaben an verschiedene Sozialeinrichtungen im ganzen Land. Zudem werden für betroffene Familien in Samariterbund-Einrichtungen und -Sozialmärkten Weihnachtsfeiern mit Geschenkverteilungen organisiert. ASBÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller freut sich über den großen Zuspruch in der Bevölkerung: „Unsere Aktion ist heuer wichtiger denn je! Wir stehen vor einem – vor allem für viele Familien – sehr schweren Winter. Immer mehr Kinder sind von Armut betroffen. Mit ‚Spielen Sie Christkind‘ zeigen wir diesen Mädchen und Buben, dass jemand da ist, der an sie denkt.“

Last Call for Christmas – noch rasch dem Christkind helfen!

Spielen auch Sie Christkind für Kinder in Armut: Noch bis zum 22. Dezember können mit #TeamChristkind versehene Pakete kostenlos über die Österreichische Post AG aufgegeben werden. Alle Infos dazu gibt es unter www.samariterbund.net/christkind. Oder unterstützen Sie die Aktion mit einer Geldspende: www.samariterbund.net/weihnachtsspende!

Und auch nach Weihnachten können Sie mit Ihrer Spende Kinder in Not helfen: www.samariterbund.net/spende-kinder-in-not. Der Samariterbund sagt Danke!

Spendenkonto:

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW

Verwendungszweck:

„Spielen Sie Christkind“ oder „Kinder in Not“

Fotos von den Verteilaktionen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu!

