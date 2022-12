Neue Abteilungsleitung für Wohnbauförderung in der Stadt Wien

Langjährige MBA-Leiterin Viktoria Neuber übernimmt Leitung der MA 50

Wien (OTS/RK) - Mit Jänner 2023 übernimmt die bisherige Leiterin des Magistratischen Bezirksamts Meidling, Viktoria Neuber, die Leitung der MA 50 - „Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten“.

Das entsprechende Dekret übergab Magistratsdirektor Dietmar Griebler am 20. Dezember 2022 im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky und dem Vorsitzenden der younion_Die Daseinsgewerkschaft und zweiten Landtags-Präsidenten Christian Meidlinger.

Die Magistratsabteilung 50 hat knapp 185 Mitarbeiter*innen und hat folgende Aufgabengebiete:

Aufsicht über gemeinnützige Bauvereinigungen

Eigenmittelersatzdarlehen

Neubauförderung

Sanierung

Schlichtungsstelle

Wohnungskommissionen

Wohnbauforschung und Internationale Beziehungen

Wohnbeihilfe

Werdegang Viktoria Neuber

Die Juristin arbeitet seit 1997 bei der Stadt Wien, wo sie zunächst Praxis als Referentin in den Magistratischen Bezirksämtern Floridsdorf und Landstraße erwarb. 1998 wechselte sie in das Magistratische Bezirksamt für den 1. und 8. Bezirk, wo sie ab dem Jahr 2000 Stellvertreterin des damaligen Leiters war. Seit August 2005 leitet sie das Magistratische Bezirksamt Meidling, wobei sie Ende 2012 für ein halbes Jahr auch das MBA 21 interimistisch mitgeführt hat. Am 2. Jänner 2023 beginnt sie die neue Tätigkeit als Leiterin der MA 50. (Schluss)

