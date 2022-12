SPÖ Frauen gratulieren Käthe Leichter-Preisträgerinnen

SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner gratuliert Irmgard Schmidleithner, Li Gerhalter und Bente Knoll

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der gestrigen Verleihung des Österreichischen Staatspreises für Frauen gratuliert SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner Irmgard Schmidleithner, ehemalige ÖGB-Vizepräsidentin und ÖGB-Frauenvorsitzende zum Käthe Leichter-Lebenswerkpreis und Universitätsprofessorin Li Gerhalter und Wissenschafterin und Unternehmerin Dipl.-Ing.in Dr.in Bente Knoll für die Ehrung mit dem Käthe Leichter-Preis. „Im Namen der SPÖ Frauen gratuliere ich den Preisträgerinnen herzlich zu ihrer Auszeichnung. Sie haben mit ihrer Arbeit wesentlich zur Sichtbarkeit von Frauenleben beigetragen. Gerade Schmidleithner hat als Gewerkschafterin aktiv an der Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen beigetragen. Gemeinsam mit Johanna Dohnal hat sie mit dem Gleichbehandlungspaket einen feministischen Meilenstein gesetzt“, so Holzleitner, die in diesem Zusammenhang die Untätigkeit von Frauenministerin Raab kritisiert. „Die ÖVP-Frauenministerin hat keine Ahnung von den aktuellen Herausforderungen, mit denen Frauen konfrontiert sind. Sie hat keinerlei Interesse substanziell an Verbesserungen hinsichtlich der ungerechten Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zu arbeiten“. Ebenso schweige die Ministerin, was die internationale Solidarität mit den mutigen Frauen im Iran und in Afghanistan betrifft. ****

Holzleitner wiederholt ihre Kritik, dass die ÖVP-Frauenministerin den Namen Käthe Leichter aus dem Staatspreis streicht. „Dieser Umgang mit jüdischer, feministischer Geschichte ist einer österreichischen Politikerin unwürdig. Käthe Leichter wurde aufgrund ihrer Herkunft und ihres politischen Engagements von den Nazis ermordet. Ihren Namen zu entfernen, ist inakzeptabel. Eine österreichische Politikerin hat besondere Verantwortung nie zu vergessen!“, so Holzleitner. Abschließend gratuliert die SPÖ-Frauenvorsitzende allen gestern ausgezeichneten Frauen - ganz besonders den Frauen des österreichischen Fußballnationalteams. (Schluss) up

