Verstopfte Stadtausfahrten und Staus auf Zufahrten zu Wintersportzentren: Ö3-Verkehrsprognose zum Weihnachtsferien-Start

Wien (OTS) - Heuer werden die Weihnachtsurlauber/innen am Freitagnachmittag in die Ferien aufbrechen, da der 24. Dezember auf den Samstag fällt. Das bedeutet, dass vor allem die Stadtausfahrten verstopft sein werden. Außerdem ist in Tirol, Vorarlberg, Salzburg und der Obersteiermark auf einigen Zufahrten in die Wintersportzentren mit Staus zu rechnen. Die Ö3-Verkehrsredaktion rechnet außerdem weiter mit sehr starkem Reiseverkehr aus Deutschland durch Österreich Richtung Südosteuropa.

Staustrecken in Tirol sind vor allem:

- die Zufahrt ins Zillertal (B169)

- und die Fernpassstraße (B179) vor dem Grenztunnel Füssen, im Bereich Reutte – Heiterwang und vor dem Lermooser Tunnel.

Viel Verkehr wird auf der B173 im Raum Kufstein – Söll erwartet und dann weiter Richtung Kitzbühel (B161).

In Vorarlberg kann es immer wieder auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) zwischen Bludenz und dem Arlbergtunnel zu Verzögerungen kommen.

In Salzburg ist der Raum Zell am See zeitweise überlastet. Vor allem auf der B311 von Bruck an der Glocknerstraße bis Schüttdorf stehen die Kolonnen immer wieder still.

Und in der Steiermark wird die B320 im Ennstal im Abschnitt von Liezen bis Schladming stark befahren.

Sehr stark wird unmittelbar vor Weihnachten die Reisewelle durch Oberösterreich und Niederösterreich Richtung Ungarn. Hier sind zehntausende Fahrzeuge mit deutschen, niederländischen oder auch britischen Kennzeichen auf dem Weg in die Türkei, nach Bulgarien, Rumänien oder Serbien. Massiver Verkehr wird erwartet auf der A8, der Innkreisautobahn, ab der Grenze Suben und dann weiter auf der A1, der Westautobahn, Richtung Wien. Überlastet ist dann zeitweise auch die A21, die Wiener Außenringautobahn, und die S1, die Wiener Außenring-Schnellstraße. Auf der A4, der Ostautobahn, Richtung Budapest ist mit kilometerlangen Staus und Verzögerungen bis zu 1,5 Stunden zu rechnen – so wie das auch bereits in den vergangenen Jahren immer wieder der Fall war.

Grenzkontrollen

Zusätzlich müssen an den großen Grenzübergängen strenge Kontrollen und entsprechend lange Wartezeiten eingeplant werden.

Das gilt vor allem für die Grenzübergänge:

- Salzburg-Walserberg (A1),

- Suben (A8),

- Karawankentunnel (A11) und

- Kufstein-Kiefersfelden (A12).

Hier können die Kolonnen bei der Ausreise aus Österreich immer wieder zum Stillstand kommen.

Heiliger Abend und Christtag staufrei

Am Heiligen Abend und am Christtag sind erfahrungsgemäß nicht sehr viele mit dem Auto unterwegs. Die Feiern zuhause mit Familie und Freund/innen stehen an erster Stelle.

Ändern wird sich das dann am Stefanitag, wenn sich viele weitere Skiurlauber/innen in Richtung Skipiste aufmachen.

Die ÖBB verstärken das Zugangebot rund um die Weihnachtsfeiertage vor allem auf der Süd- und Weststrecke. Neu im Fahrplan speziell für Urlaubsreisende in die Wintersportorte: An allen Samstagen fährt ein direkter Zug zwischen Wien und Bischofshofen über die Pyhrn- und Ennstalbahn. Damit sind die Wintersportregionen rund um Altenmarkt, Radstadt, Schladming–Ramsau, Windischgarsten und Hinterstoder ohne umzusteigen erreichbar.

Winter-Fahrverbote in Tirol

Ab Samstag, den 24. Dezember gelten an den Wochenenden Fahrverbote für den Durchreiseverkehr auf mehreren Landesstraßen in Tirol. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck, Reutte, Schwaz und Kufstein. Das Land Tirol will mit dieser Maßnahme verhindern, dass der Transitverkehr bei Staus auf den Transitstrecken durch kleinere Ortschaften ausweicht und dort den Nahverkehr lahmlegt. Anrainer/innen und Zulieferer/innen dürfen aber weiterhin zufahren. Auf die Fahrverbote aufmerksam gemacht werden die Verkehrsteilnehmer/innen über die Überkopfwegweiser der ASFINAG, über Fahrverbotsschilder auf den Landesstraßen und auf Navigationsgeräten mit der Funktion „RDS-TMC plus“.

Von den Fahrverboten betroffen sind unter anderem folgende Straßen:

- die Jenbacher Straße (L7) zwischen Maurach und Jenbach

- die Ellbögener Straße (L38) zwischen Patsch und Ellbögen

- die Reuttener Straße (L69) zwischen Vils und dem Kreisverkehr Wiesbichl

- die Unterinntalstraße (L211) bei Langkampfen

- die Pinswanger Straße (L288) zwischen Unterpinswang und Pflach

- die Buchberger Straße (L295) zwischen der Schmidtalbrücke und Buchber

- in Kufstein die Gemeindestraße Endach und die Zufahrt zum Krankenhaus.

Die Fahrverbote gelten generell vom 24.12.2022 bis 10.04.2023, jeweils am Samstag von 07.00 bis 19.00 Uhr; am 30.12.2022 und am 10.04.2023 von 07.00 bis 19.00 Uhr sowie in den Bezirken Reutte und Kufstein zusätzlich an Sonn- und Feiertagen von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Ö3-Weihnachtswunder in Bregenz

Das „Ö3-Weihnachtswunder“ gastiert bis 24. Dezember in Bregenz. Ö3 sendet fünf Tage lang live aus der gläsernen Ö3-Wunschhütte am Kornmarktplatz. Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll moderieren 120 Stunden durch. Sie erfüllen gegen Spenden die Musikwünsche der Ö3-Hörer/innen und begrüßen viele prominente Gäste. Daher ist vor allem auf den Straßen rund um den Kornmarktplatz mit Verzögerungen zu rechnen.

Wo staut’s? – alle Verkehrsinfos live

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den aktuellen Verkehrsüberblick gibt‘s auch auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/verkehr/.

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at