2022 war Rekordjahr bei Genossenschaftsgründungen

Österreichischer Genossenschaftsverband (ÖGV) mit Erfolgsbilanz zum 150-Jahr-Jubiläum

Wien (OTS) - Eine traditionsreiche Wirtschaftsform hat 2022 ihr großes Comeback gefeiert: 26 neue Genossenschaften – so viele wie noch nie in der Zweiten Republik – sind heuer mit Unterstützung des Österreichischen Genossenschaftsverbandes (ÖGV) gegründet worden. Insgesamt 59 waren es innerhalb der letzten drei Jahre. APA-Chef Clemens Pig, seit dem Frühjahr auch Präsident des ÖGV, zieht Bilanz: „Im 150. Jahr unseres Bestehens ist es uns als Verband gelungen, die Genossenschaft und das Prinzip des kooperativen Wirtschaftens als Erfolgsmodell für aktuelle Herausforderungen wie Energiewende und Digitalisierung zu positionieren.“

Boom bei Energiegenossenschaften

Bei 17 der 26 Neugründungen handelt es sich um Energiegenossenschaften, mit denen Gemeinden, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger gemeinsam erneuerbaren Strom vor allem aus Fotovoltaik erzeugen, speichern, verbrauchen und auch verkaufen können. Acht weitere dieser Projekte sind fürs erste Quartal 2023 bereits in der Pipeline. „Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz wurden die Voraussetzungen für solche Energiegemeinschaften geschaffen. Die Rechtsform der Genossenschaft eignet sich hier besonders gut, weil sie sehr große Mitgliederzahlen ermöglicht und zugleich wirtschaftliche Sicherheit durch Revision bietet“, so ÖGV-Vorstandsvorsitzender Peter Haubner.

Meilenstein für die Volksbanken

Neben den Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften sind die Volksbanken die zweite große Mitgliedergruppe im ÖGV. Auch hier gibt es einen aktuellen Erfolg zu vermelden: Am 9. Dezember wurde die letzte Tranche der Staatshilfe in der Höhe von rund 85 Millionen Euro zurückgezahlt. Damit flossen die insgesamt vereinbarten 300 Millionen Euro ein Jahr früher als geplant an die Republik. Die Volksbanken gehören nun wieder zu hundert Prozent ihren rund 500.000 Genossenschaftsmitgliedern. „Jetzt geht es darum, sich voll und ganz auf den regionalen Förderauftrag der Volksbank-Genossenschaften zu konzentrieren. Der ÖGV entwickelt dafür federführend ein innovatives Zukunftskonzept unter der Marke Eigentümerclub“, erklärt Rainer Borns, Vizepräsident des ÖGV und Vorstand der Volksbank Wien.

Hochmodern auch nach 150 Jahren

Nicht nur wegen der erzielten Erfolge war 2022 ein historisches Jahr: Der ÖGV feierte heuer mit mehreren Veranstaltungen und Initiativen sein 150-jähriges Bestehen. Die Geschichte der Genossenschaften in Österreich begann 1872 mit der Verbandsgründung, ein Jahr später trat das Genossenschaftsgesetz in Kraft. „Mit ihren Werten wie Zusammenhalt und Zusammenarbeit sind Genossenschaften gerade in diesen turbulenten Zeiten hochmodern“, sagte Finanzminister Magnus Brunner beim offiziellen Jubiläumsfest im Kursalon Wien.

Über den ÖGV



Der ÖGV ist der Service- und Revisionsverband der Volksbanken sowie der gewerblichen Genossenschaften in Österreich – darunter bekannte Marken wie Expert, Red Zac, Sport 2000, ABAU oder auch die APA.



