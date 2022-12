„Aufgetischt – Um den Erzberg“ am Stephanitag in ORF 2

Am 26. Dezember um 18.00 Uhr

Wien (OTS) - Der Glaube an die eigene Kraft formt rund um den steirischen Erzberg seit mehr als 1.300 Jahren die Landschaft und die Menschen. Kraftvoll, aber mit selbstsicherer Zurückhaltung gibt die Region zwischen Leoben und Eisenerz ihre oberirdischen Schätze jenen frei, die sich auf eine Entdeckungsreise abseits ausgetretener Pfade einlassen. „Aufgetischt – Um den Erzberg“ porträtiert am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Montag, dem 26. Dezember 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 in einem stimmungsvollen Film eine Gegend, die nur auf den ersten Blick unscheinbar wirken mag.

Die formgebende Kraft der ewigen Suche nach mehr hat am Erzberg auf 44 Etagen die weltgrößte Pyramide geschaffen. Die bedeutendste Erzlagerstätte der Alpen mag ihre augenscheinliche Betriebsamkeit verloren haben, läuft aber auf Hochtouren. Im Akkord wird abgebaut – mehr als jemals zuvor. Ronald Käfmüller war schon von klein auf vom Bergbau fasziniert und hat mit elf Jahren die Erzverladung aus Legosteinen nachgebaut. Heute ist er am Erzberg als Aufbereitungstechniker für den reibungslosen Abbau zuständig. Seine Leidenschaft für den Schmiedeberuf gibt der 40-Jährige in der revitalisierten alten Schmiede am Betriebsgelände an Lehrlinge weiter.

„Das Arbeiten ist“, so sinnierte der Gelehrte Wilhelm von Humboldt um 1800, „dem Menschen so gut ein Bedürfnis als Essen und Schlafen“. Drei Bedürfnisse, die als Eckpfeiler das Hoheitsgebiet von Ilse Blachfellner-Mohri abstecken. Wirtin, Unternehmerin, Mutter, Bäuerin und Epizentrum für Projekte und Kooperationen aller Art ist „die Ilse“ – wie ihr Gasthof in St. Michael – eine Institution.

Dem Alten eine zweite Chance geben und dabei der eigenen Seele Ausdruck verleihen – in ihren modischen Kreationen verarbeitet Andrea Radinger-Reisner alte Dirndln, Janker und Blousons zu individuellen Designer-Stücken mit Geschichte. In ihrer Arbeit wendet die gebürtige Wienerin, die in Leoben ihre neue Heimat gefunden hat, Techniken an, die sie sich in ihrer ersten Karriere als Lehrerin für bildnerische Erziehung angeeignet hat.

Von der intrinsischen Kraft der durch die Schwerindustrie geprägten Umgebung getrieben, macht sich der freischaffende Künstler Georg Brandner über die Leinwand her, manchmal auch über mehrere gleichzeitig. Sein exzessiver Arbeitsstil lässt spannungsgeladene Bilder und gläserne Kunstwerke entstehen, die seine tiefe Verwurzelung mit der Region, aber auch den Erfahrungsschatz unzähliger Reisen spüren lassen.

Angezogen von fremden Esskulturen hat sich Christoph Hofer in fernen Garküchen dem Geschmack der großen weiten Welt hingegeben, den er jetzt genussvoll in der Obersteiermark teilt. Auf drei Rädern bringt der fahrende Koch exotische Aromen, Farben und Gerüche aus fünf Ländern (Vietnam, Thailand, Israel, Mexiko, USA) alternierend auf die Straßen von Trofaiach und Leoben.

Unterstützung bei der Fusion internationaler Rezepte mit heimischen Zutaten erfährt er aus Wald am Schoberpaß, wo Bäckermeister Gernot Kaiblinger den Fortschritt nicht nur in der Verbesserung dessen, was war, sondern auch in der Ausrichtung auf das, was sein soll, vorantreibt. Mit Christoph Hofer tüftelt er an ortsuntypischen Varianten seiner Backwaren; mit der Idee zur Nachhaltigkeit und einer modernen Work-Life-Balance öffnet er, gemeinsam mit Lebensgefährtin Karin Hussauf, die „Backstub'n“ nur Donnerstag und Freitag.

Neue Wege mit dem Bauernhof der Eltern beschreitet der Musiklehrer Martin Temmel, ohne dabei alte Brücken abzureißen. In seiner Landwirtschaft konzentriert er sich seit zwei Jahren auf die Welszucht und den Gemüseanbau in einer energie- und ressourcensparenden Aquaponik-Anlage. Die Nährstoffe aus dem Fischwasser versorgen dabei die Pflanzen, die völlig ohne Erde auskommen.

Der Film von Manfred Hoschek ist eine Koproduktion von SATEL Film und ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria, Cinestyria und Filmfonds Wien, unterstützt von Tourismusverband Erzberg Leoben.

