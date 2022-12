„Bergweihnacht mit Alexandra Meissnitzer“ am 21. Dezember in ORF 2

Weihnachtliches Brauchtum, Kultur und Tradition aus dem Tiroler Ötztal

Wien (OTS) - Die „Bergweihnacht mit Alexandra Meissnitzer“ kehrt am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 zurück nach Tirol – in dessen längstes Seitental, das Ötztal, mit Orten wie Ötz, Umhausen, Längenfeld, Sölden oder dem beschaulichen Dörfchen Vent. Das Tal zwischen den Stubaier und Ötztaler Alpen verfügt über beliebte Wintersportgebiete und idyllische Landschaften, deren Wanderwege auch entlang verschneiter Kapellen verlaufen. Alexandra Meissnitzer war hier im Advent unterwegs und begrüßt das Publikum nun am Thomastag, dem Tag der Wintersonnenwende und vieler mystischer Bräuche.

Traditionsreich sind hier auch alte Gasthöfe wie die „Krone“ in Umhausen oder das „Posthotel Kassl“ in Ötz, deren alte Stuben mit Kachelöfen ein wohlig-weihnachtliches Gefühl vermitteln. Alexandra Meissnitzer lernt hier Einheimische kennen, die mit dem Fest der Liebe stark verbunden sind: Helga Marberger zum Beispiel, die im kleinen Standesamt von Umhausen viele große Lieben besiegelte. Hubert Brenn liebt die Mundart-Dichtkunst und möchte als Mensch dem Christkind eine Krippe sein. Die „Bergweihnacht“ begleitet Zita Hausegger zu ihrer geliebten Bichlkapelle, mit der sie emotional sehr verbunden ist. Adolfine Pirpamer vermittelt, welch wundervolles, grenzüberschreitendes Miteinander es zwischen Südtirolern und Ötztalern übers Joch hinweg gibt, und im Ötzer Weiler Piburg haben Einheimische ein wundervolles Symbol dörflichen Zusammenhalts geschaffen.

Alexandra Meissnitzer freut sich auch über promintente Gäste wie den vierfachen Profi-Skiweltmeister Andre Arnold, dem einst die Rolle des James Bond angeboten wurde. Auch Publikumsliebling Marion Mitterhammer hat schon im Ötztal gedreht und teilt weihnachtliche Kindheitserinnerungen genauso wie der hier aufgewachsene Gerry Friedle. Weitere musikalische Gäste sind Gilbert sowie Semino Rossi. Und wunderbar echte Volksmusik gibt es u. a. von „Jung und Frisch“, dem Chor Da Capo, Marlon Prantl, „Zweiharmonie“, der „Tanzlmusik Rauch’n Bichler“, den „Hoameligen“ und Schülerinnen sowie Schülern der Landesmusikschule Ötztal, die mit dem Lied „Noch ist tiefe, dunkle Nacht“ Optimistisches für die Zukunft mitgeben. Mit dem Thomastag geht für viele Menschen die dunkle Zeit zu Ende und lässt das Leben ab nun wieder langsam heller und sonniger werden.

Noch mehr „Bergweihnacht mit Alexandra Meissnitzer“: „Die schönsten Begegnungen“ am 24. Dezember

Am Heiligen Abend, Samstag, dem 24. Dezember, blickt Alexandra Meissnitzer um 20.15 Uhr in ORF 2 in der „Bergweihnacht – Die schönsten Begegnungen“ zurück auf ihre stimmungsvollsten Advent-Begegnungen – ein Streifzug durch das poetische Ausseerland, das Kärntner Mölltal und ihre Heimat Salzburg. Sie präsentiert Geschichten von Menschen, die Heimatgefühl, Lebenssinn sowie Lebensfreude vermitteln und an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern. Mit dabei sind Stars wie die SEER, Cornelius Obonya, Franz Klammer, Melissa Naschenweng, Max Müller, Rolando Villazón und Nik P., die mit Alexandra über ihr persönliches Weihnachtsfest sprechen und Musikalisches oder ein Weihnachtsgedicht zum Besten geben.

