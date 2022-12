Moosbrugger: Stabilität für Landwirtschaft bringt Stabilität für Bevölkerung

Fristgerechte Auszahlung von Leistungsabgeltungen und Versorgungssicherungsbeitrag gelungen

Wien (OTS) - LK Österreich-Präsident Josef Moosbrugger betont, dass die rechtzeitige Auszahlung der Leistungsabgeltungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und des 110 Mio.-Euro-Pakets noch vor Weihnachten sowohl den bäuerlichen Familienbetrieben, als auch der Gesamtbevölkerung entscheidend zu Gute kommt.

"Unsere bäuerlichen Familienbetriebe stellen unverzichtbare Lebensgrundlagen wie Nahrungsmittel, nachhaltige Rohstoffe und erneuerbare Energie her. Sie sind ein entscheidender Sicherheitsfaktor für die gesamte österreichische Bevölkerung. Es ist daher von größter Bedeutung für alle, dass es gelungen ist, eine zeitgerechte Auszahlung der Ausgleichszahlungen und des Versorgungssicherungsbeitrags zu erreichen", betont Moosbrugger. "Die nun ausbezahlten Mittel in der Gesamthöhe von 1,3 Mrd. Euro dienen Planbarkeit und Stabilität in Zeiten höchst volatiler Kosten und Preise. Vielen Betrieben sichern sie ihre Liquidität in entscheidendem Maße ab", unterstreicht der LKÖ-Präsident und dankt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig für seinen Einsatz im Sinne von bäuerlichen Betrieben und Bevölkerung.

"Die GAP-Mittel sind speziell dafür vorgesehen, den Bäuerinnen und Bauern ihre unzähligen, von den Märkten nicht abgedeckten Mehrleistungen bei Umwelt- und Biodiversitätsschutz, Tierwohl und Landschaftspflege abzugelten", betont Moosbrugger. "Wichtig ist außerdem, dass wir einen Versorgungssicherungsbeitrag erreichen konnten, der unbürokratisch und rasch ausbezahlt wird. Alle bäuerlichen Betriebe, die einen Mehrfachantrag gestellt haben, bekommen die Mittel von der AMA automatisch auf ihr Konto überwiesen", so der LKÖ-Präsident.

Mit 21.12. erfolgt die Auszahlung von 100% der Direktzahlungen, insgesamt 675 Mio. Euro, und 75% der Mittel des Österreichischen Agrarumweltprogramms (ÖPUL), 329 Mio. Euro, und der Ausgleichszulage für berg- und benachteiligte Gebiete (AZ), 189 Mio. Euro, des Antragsjahres 2022. Die restlichen 25% werden voraussichtlich am 26.04.2023 ausbezahlt. Die Bescheide für die Direktzahlungen und Mitteilungen für ÖPUL und AZ werden mit 10.01.2023 versendet sowie in das eArchiv von eAMA gestellt. Zusätzlich werden morgen die 110 Mio. Euro Versorgungssicherungsbeitrag übermittelt.

"Diese Leistungsabgeltungen und Versorgungssicherungsbeiträge dienen ganz Österreich. Ebenso wichtig sind jedoch gute Rahmenbedingungen für die bäuerlichen Betriebe mit einem entsprechenden Wertschöpfungsanteil auf den Märkten. Der zunehmende Druck der Handelsriesen um Marktführerschaft wird immer deutlicher. Angesichts massiver Kostensteigerungen für die bäuerlichen Betriebe gilt daher, auf einen fairen Anteil für unsere Betriebe zu pochen und die Gesamtsituation genau im Auge zu behalten", so Moosbrugger. (Schluss)





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Claudia Jung-Leithner,

Pressesprecherin LK Österreich,

Tel. +43 676 83441 8770,

E-Mail: c.jung-leithner @ lk-oe.at