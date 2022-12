Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Weihnachtsmusik in Melk bis zum Neujahrskonzert in Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - „Jauchzet, frohlocket“ nennt sich ein Abend mit Weihnachtsmusik von Johann Sebastian Bach und Höhepunkten aus dem musikalischen Adventkalender von Jan Pieterszoon Sweelinck, Franz Danksagmüller, Michael Praeterius u. a. mit dem Chor Ad Libitum, dem Ensemble Barucco unter Heinz Ferlesch und den Solisten Christina Andersson, Nina Edelmann, Johannes Bamberger und Stefan Zenkl morgen, Mittwoch, 21. Dezember, ab 19 Uhr in der Stiftskirche von Melk. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 21. Dezember, gibt die Musikschule Krems ab 18 Uhr ein Weihnachtskonzert. Ab 19 Uhr folgt in der Stadtpfarrkirche Krems St. Veit ein Adventkonzert der Stadtkapelle Krems. Nähere Informationen beim Magistrat der Stadt Krems unter 02732/801-0 und e-mail presse @ krems.gv.at.

Am Freitag, 23. Dezember, bringt der „Advent im Stift Klosterneuburg“ ab 19 Uhr im Augustinussaal unter dem Titel „Barocke Weihnacht“ Kammermusik in Trio-Besetzung. Nähere Informationen und Karten unter 02243/411-212, e-mail tours @ stift-klosterneuburg.at und www.stift-klosterneuburg.at.

Am Freitag, 23. Dezember, absolviert auch die aus Sängerinnen aus New York, London, dem Senegal u. a. gebildete Viennese Ladies Gospel-Group ab 19 Uhr in der Pfarrkirche Wolkersdorf einen Auftritt. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Am Montag, 26. Dezember, gelangt ab 10.30 Uhr in der Kirche St. Stephan in Baden die „Stephanusmesse“ in c-moll für Soli, Chor, Orgel und Orchester von Gerhard Lagrange zur Uraufführung. Ausführende sind Cornelia Hübsch (Sopran), Nina Maria Edelmann (Alt), Levente Szöke (Tenor), Wolfgang Bankl (Bass), der Organist Michael Capek, der Leesdorfer Singkreis und das Orchester der MS Bad Vöslau unter Gerhard Lagrange. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-521, e-mail maria.peschka @ baden.gv.at und www.badeninkultur.at.

Im Leo-Fuhrmann-Saal in Tribuswinkel steht am Montag, 26. Dezember, ab 17 Uhr das Stefanikonzert des MV Tribuswinkel unter Kapellmeister Marcus Racz auf dem Programm. Am Freitag, 30. Dezember, folgt ab 19.30 Uhr im Georg-Schütz-Saal in Oeynhausen ein Konzert des Vienna Walzer Orchestra unter Dirigent Sandro Cuturello. Eintritt: jeweils freie Spende; nähere Informationen beim Kulturamt der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Am Donnerstag, 29. Dezember, lädt das Cinema Paradiso St. Pölten ab 20.30 Uhr zum Bandabend „The Bant & Friends from the Woods“ mit dem St. Pöltner Musiker Filius de Lacroix. Nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Samstag, 31. Dezember, spielt das StraussArt Octett ab 16 Uhr im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt sein traditionelles Silvesterkonzert. Nähere Informationen und Karten beim Museum St. Peter an der Sperr unter 02622/373951, e-mail museum @ wiener-neustadt.at und www.museum-wn.at.

Im Haus der Kunst in Baden treten am Samstag, 31. Dezember, Maria und Helmut Stippich sowie Monika und Peter Uhler als die Bravour Schrammeln auf; zu hören ist die kammermusikalische Volksmusik aus Wien ab 11 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Zum Jahreswechsel bringt das Tonkünstler-Orchester unter Alfred Eschwé am Samstag, 31. Dezember, ab 18.30 Uhr im Auditorium von Schloss Grafenegg ein Silvesterkonzert mit Walzern, Polkas und Märschen der Strauss-Dynastie sowie orchestralen Ausflügen quer durch alle Epochen und Stile. Dazu unternimmt die Sopranistin Kathrin Zukowski Reisen in die Welt von Oper und Operette und singt Arien und Lieder von Otto Nicolai, Gaetano Donizetti, Carl Millöcker u. a. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Wiederholt wird das Tonkünstler-Programm mit Alfred Eschwé am Sonntag, 1. Jänner 2023, als Neujahrskonzert im Festspielhaus St. Pölten; die Solistinnen sind hier die Sopranistin Lauren Urquhart und Barbara Laister-Ebner an der Zither. Zur Aufführung gelangen Otto Nicolais Ouvertüre zur Oper „Die Lustigen Weiber von Windsor“, Bedrich Smetanas Tanz der Komödianten aus der Oper „Die verkaufte Braut“, das Intermezzo aus der Operette „Tausendundeine Nacht“ von Johann Strauss, „So anch'io la virtú“, die Arie der Norina, aus Gaetano Donizettis Oper „Don Pasquale“ u. a. ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Schließlich steht am Sonntag, 1. Jänner 2023, ab 16 und 20 Uhr im Stadttheater der Bühne Baden ein Neujahrskonzert mit Walzern und Polkas, Opernarien und Operettenmelodien auf dem Spielplan. Es spielt das Orchester der Bühne Baden unter Marius Burkert; Solist ist der Tenor Iurie Ciobanu. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse