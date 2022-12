Ende der Schau „Familie Pachta“ im Bezirksmuseum 18

Wien (OTS/RK) - Seit Mitte Oktober ist im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) die Sonder-Ausstellung „Die Familie Pachta aus Gersthof“ zu sehen. Jetzt endet die Schau: Eine Besichtigung ist nur mehr am Donnerstag, 22. Dezember, möglich. An diesem Tag sind die Museumsräume von 17.00 bis 19.00 Uhr offen. Der Eintritt ist frei. Spenden nimmt das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team (Leitung: Doris Weis) gerne entgegen. Das Publikum wird über das künstlerische Wirken des einst im 18. Bezirk weilenden Malers Sepp Pachta (1902 – 1993) informiert. Präsentiert werden Gemälde, Postkarten und sonstige Exponate. Außerdem dokumentiert die Schau in Wort und Bild die großen sportiven Leistungen von Sepp Pachtas Tochter. Viele Jahre lang war die 1941 geborene Währingerin Sonja Pachta die beste Tennisspielerin in Österreich. Besucher*innen der Ausstellung haben die gültigen Corona-Regelungen einzuhalten. Mehr Infos: Telefon 4000/18 127 und E-Mail bm1180@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Maler Sepp Pachta (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Josef_Pachta

Tennisspielerin Sonja Pachta (Verband): www.oetv.at/news/artikel/d/happy-birthday-sonja-pachta.html

Bezirksmuseum Währing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

