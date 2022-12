„Skikids“ 2022 – SPORTLAND Niederösterreich bringt Kinder zum Wintersport

LR Danninger: „Es ist wichtig, unseren Kindern den Wintersport früh näherzubringen und sie so nachhaltig für den Sport zu begeistern“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Aktion musste aufgrund der Schneelage zwar zunächst um eine Woche verschoben werden, aber nun war es soweit. Dieses Wochenende konnte „Skikids“ in den geplanten neun Skigebieten – Lackenhof am Ötscher, Karlstift, Mönichkirchen, Puchberg am Schneeberg, St. Corona am Wechsel, Hollenstein, Annaberg sowie am Hochkar und am Jauerling – stattfinden. Das einmalige Erfolgsprojekt hat somit wieder rund 800 niederösterreichischen Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren die ersten Schritte im Ski- und Snowboardsport ermöglicht. Gemeinsam mit dem NÖ Landesskiverband und dem NÖ Landesskilehrerverband wurde die Aktion „Skikids“ heuer bereits zum 16. Mal realisiert.

„Jedes Jahr sind die Plätze für ‚Skikids‘ binnen kürzester Zeit ausgebucht! Es freut mich sehr, dass in Niederösterreich so eine große Begeisterung für den Wintersport besteht und das Angebot so gut angenommen wird. Es ist wichtig, unseren Kindern den Wintersport möglichst früh näherzubringen, sie zum Ski- sowie Snowboardfahren zu animieren und nachhaltig für den Sport zu begeistern. Unsere heimischen Pisten bieten dafür die optimalen Bedingungen und sorgen jährlich für reichlich Begeisterung bei den Kindern und ihren Familien“, freut sich Sportlandesrat Jochen Danninger über die gelungene Aktion.

Die Aktion „Skikids“ zielt darauf ab, Kinder möglichst früh zum Sport zu bewegen und steht damit ganz im Zeichen der NÖ Sportstrategie 2025. Das Projekt besticht dabei vor allem durch seine Nachhaltigkeit. Weit mehr als 10.000 Kindern konnte der Einstieg in den Wintersport im Rahmen dieses Projekts bereits ermöglicht werden, wovon rund 96% immer noch aktiv Ski- oder Snowboard fahren.

Die Euphorie für den Wintersport wird auch bei den anstehenden FIS Damen Skiweltcup Rennen am Semmering zu spüren sein. „Der Damen Skiweltcup am Semmering ist ein krönender Abschluss für das Sportjahr 2022 und hat eine sehr große Bedeutung für unser Bundesland. Das sportliche Spektakel setzt nicht nur positive Impulse für den Tourismus und die regionale Wirtschaft, sondern ist vor allem auch ein enorm wichtiger Motor für den Nachwuchs- und Breitensport. Ich bin überzeugt, dass das dreitägige Sportspektakel für sehr viel Euphorie, insbesondere bei unseren Jüngsten, sorgen wird“, blickt Danninger mit Vorfreude auf die Rennen am 27., 28. und 29. Dezember.

Weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Patrick Pfaller, Tel.: +43 2742 9000 19876 / +43 676 812 19876, patrick.pfaller @ noe.co.at; Büro Landesrat Jochen Danninger, Andreas Csar, Tel.: 02742/9005-12253, andreas.csar @ noel.gv.at;

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse