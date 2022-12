Vorschau auf den 32. Wiener Gemeinderat

Wien (OTS/RK) - Am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, tritt der Wiener Gemeinderat zu seiner 32. Sitzung in der laufenden Wahlperiode im Rathaus zusammen. Beginn ist um 9.00 Uhr im Gemeinderatssitzungssaal mit der Fragestunde. Die Stadträt*innen beantworten unter anderem Fragen zu folgenden Themen: stationäre Behandlung von Asylwerber*innen in Wigev-Häusern, geplante Konsolidierungsschritte für die Wiener Volkshochschulen, Novellierungsbedarf bei stationslosen Mietfahrräder, Umsetzung der Initiative Digitaler Humanismus.



Das Thema der „Aktuellen Stunde“ wurde diesmal von der FPÖ eingebracht und lautet: „Gravierende Missstände und SPÖ-Missmanagement im Gesundheits- und Pflegebereich gefährden die medizinische Versorgung der Wienerinnen und Wiener!“

Thema der Hauptdebatte sind Berichte des Rechnungshofes sowie Förderungen im Bereich Kultur und Wissenschaft. Außerdem werden in der Gemeinderatssitzung zwei Dringliche Initiativen behandelt. Spätestens um 16 Uhr wird die von der Wiener ÖVP eingebrachte Dringliche Anfrage an Bürgermeister Michael Ludwig mit dem Thema „5-Millionen-Euro-Steuergeld-Notspritze für SPÖ-Misswirtschaft in den Wiener Volkshochschulen“ behandelt. Nach Abschluss der weiteren Tagesordnung steht die von den Wiener Grünen eingebrachte Dringliche Anfrage an Bürgermeister Michael Ludwig zum Thema „Sozialleistungen gegen Teuerung absichern: Der Bund geht voran. Wo bleibt die automatische Wertsicherung der Wiener Sozialleistungen?“ auf dem Programm.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Gemeinderatssitzungen im Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Die Presse-Galerie für Medienvertreter*innen ist ebenfalls geöffnet. Bei der im Dezember 2022 stattfindenden Sitzung des Gemeinderates ist das Tragen einer FFP2-Maske für alle Nicht-Abgeordneten im Gemeinderatssitzungssaal vorgeschrieben. Das Tragen einer FFP2-Maske wird zudem in allen öffentlich zugänglichen Teilen des Gebäudes empfohlen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag: www.wien.gv.at/rk – zudem gibt es einen Live-Stream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat/ im Videobaum. (Schluss) red

