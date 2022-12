FPÖ – Schrangl: Gemeinnütziger Wohnbau in Gefahr – ÖVP-Wirtschaftsminister Kocher muss Fake News einstellen

„Warnende Stimmen dürfen nicht länger ignoriert werden!“

Wien (OTS) - „Die Aussagen des Wirtschaftsministeriums zu Anlegerwohnungen im gemeinnützigen Wohnbau sind als Fake News zu qualifizieren. ÖVP-Wirtschaftsminister Kocher muss dieses ebenso unwürdige wie verantwortungslose Spiel mit gut 700.000 Sozialwohnungen beenden“, mahnte heute FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl Verantwortungsbewusstsein ein.

„Die Sozialpartner in Gestalt der Arbeiter- und Wirtschaftskammer warnen. Der genossenschaftliche Dachverband fordert rasche legistische Maßnahmen. Das schwarze Niederösterreich geht in Opposition zum Wirtschaftsministerium. Die genossenschaftliche SPÖ-Fraktion Verein für Wohnbauförderung meldet sich öffentlich zu Wort. Was braucht es noch, damit Martin Kocher endlich seinen neoliberalen Kurs einstellt?“, kritisierte Schrangl.

„Wenn Fonds und Immobilienspekulanten gemeinnützige Wohnungen in Bausch und Bogen erwerben können, dann ist das ein Scheunentor für Spekulation – und faktisch die schleichende Abschaffung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft“, kündigte Schrangl weitere Initiativen an.

